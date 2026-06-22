Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Foça Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu, Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tek listenin sunulduğu genel kurulda, Aytaç Candan oy çokluğuyla Foça Kent Konseyi’nin yeni başkanı seçildi. Toplantıda yeni yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Genel kurula İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ve konsey üyeleri katıldı.

Eski yönetim sorunları ve talepleri aktardı

Genel kurulda söz alan eski yönetim kurulu üyeleri, görev sürelerindeki çalışmaları ve kentin ihtiyaçlarını dile getirdi. Eski Engelli Meclisi Başkanı Nihal Gezgin, engellilerin toplumsal yaşama katılımı için çalıştıklarını belirtti. Eski Kadın Meclisi Başkanı Canan Limnili ise kurdukları Mahalle Afet Gönüllüleri yapılanmasının, yer ve malzeme tahsisi yapılamadığı için ilerleyemediğini ifade etti.

Eski başkan Muharrem Yeşilkaya da yeni yönetime yol sorunu konusunda çağrıda bulundu. Yeşilkaya, yağışlar nedeniyle bozulan ve kaza riskini artıran yolların yapımı için yeni yönetimin acilen girişimde bulunması gerektiğini söyledi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ise konuşmasında doğrudan demokrasinin önemini vurguladı. Topaç, kent konseylerinin şehirlerin hakkını savunan en önemli kurumlar olduğunu ifade etti.

"Foça'da yapacak çok işimiz var"

Konuşmaların tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Açık oylama yöntemiyle yapılan seçimde, Aytaç Candan’ın listesi oy çokluğuyla göreve getirildi.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Foça Kent Konseyi Başkanı Aytaç Candan, "Genel kurulumuzun teveccühüyle başkan seçildim. Foça'da yapacak çok işimiz var. Bize güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

1984 Karşıyaka doğumlu olan Aytaç Candan, iletişim sektöründeki uzun mesai geçmişinin ardından Yenifoça'ya yerleşti. Sektör değiştirerek burada emlak ofisi açan Candan, evli ve üç çocuk babası.

