Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘yüksek faiz’ içeren ekonomi programını Son Mühür’e değerlendirerek çarpıcı değerlendirmelerde ve faizcilik sistemine dair eleştirilerde bulundu.

Cemal Arıkan: Emperyalist ülkeler çalışmadan dünya ülkelerini sömürüyor

Liberal kuramın önde gelen isimlerinden Adam Smith’in faiz konusundaki fikirlerinden alıntı yapan Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, dünyayı sömürmek isteyen insanların faizsiz ekonomi olmaz savını öne sürdüklerini aktararak, “Ekonomistler ve iktisatçılar genellikle Yahudi olurlar.

Bankacılık ve parayla ilgili konular Yahudilerin elinde olduğu için bu normal bir durumdur. Adam Smith ekonominin en verimli olduğu sistemin, faizin sıfıra yakın olduğu sistem olduğunu vurguluyor ve söylüyor. Ama birileri insanları ve dünyayı sömürmek için faizsiz ekonomi olmaz savını öne sürüyor. Faiz olmak zorunda olan bir şey değil ve emperyalist ülkeler çalışmadan başta biz olmak üzere dünya ülkelerinin sömürüyor” dedi.

“Enflasyon ve faiz ekonominin doğasında olan şeyler değil”

Ayrıca, enflasyon ve faizin ekonominin doğasında olan kavramlar olmadığının altını çizen Cemal Arıkan, faiz sistemine tek başına direnilmemesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, “Enflasyon ve faiz ekonominin doğasında olan şeyler değil bence bunun net olarak ifade edilmesi gerekiliyor. Erbakan Hoca da bu konu üzerine çok çalıştı. Başbakanlık döneminde de D-8’i kurdu.

Bu faiz sistemine de tek başına direnmeniz mümkün değil. Bu İzmir piyasasında iyi bir maaş alan bir insan bu sistem yüzünden ne ev, ne araba alabiliyor. İnsanları böyle bir cendereye sokuyorlar, Mehmet Şimşek’te maalesef buna dahil oluyor. Devletin borcu da, hane halkının borcu da, şirketlerin borcu da patlama yaşanıyor şu an, bu paraları biz ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Üretim ekonomisi olmalı”

Son olarak, faiz ekonomisine karşı üretim ekonomisinin uygulanması gerektiğini savunan Yeniden Refah Partili Başkan Arıkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burada üretim ekonomisinin olması çok önemli, şu an tüketim ekonomisi hakim. İnsanlara sürekli daha lüks telefonlar, belli tatiller, belli yaşam tarzları pompalanıyor. Bunlar doğru şeyler değil diye düşünüyorum. Teşvik edilmesi gereken şey üretim ve ticarettir. Bu noktada Anti Emperyalist duruş çok önemlidir. Bu sistemin vatandaşın hak ettiğini verecek şekilde değişmesi gerekiyor”