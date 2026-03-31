Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Boccia Takımı, Balıkesir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda sergilediği üstün performansla bir kez daha göğsümüzü kabarttı. 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda, İzmirli sporcular azim ve yeteneklerini sahaya yansıtarak kente bronz madalyalarla dönmeyi başardı. Disiplinli çalışmalarının karşılığını kürsüde alan takım, engelli sporlarındaki iddiasını ulusal düzeyde bir kez daha tescillemiş oldu.

17 ilden dev katılım: Rekabet üst seviyedeydi

Balıkesir’de kurulan müsabaka alanları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 17 farklı ilden yaklaşık 160 sporcuyu ağırladı. Bireysel kategorilerde BC1’den BC5’e kadar tüm klasmanların yer aldığı şampiyonada, aynı zamanda takım ve çiftler kategorilerinde de nefes kesen eşleşmeler yaşandı. Türkiye’nin en yetenekli Boccia sporcularının buluştuğu bu platformda İzmir Büyükşehir Belediyesi kafilesi, stratejik oyun anlayışı ve soğukkanlılığıyla turnuvanın en çok dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı.

İki farklı klasmanda bronz madalya gururu

Turnuva boyunca oldukça çekişmeli geçen maçlara imza atan İzmir ekibi, farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti. Özellikle BC4 erkekler ve BC5 kadınlar klasmanlarında rakiplerine karşı üstünlük kuran sporcularımız, yarı final heyecanının ardından çıktıkları üçüncülük maçlarını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldular. BC2 klasmanında ise yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren takımımız, bu aşamada şanssız bir şekilde turnuvaya veda etmesine rağmen sergilediği oyunla izleyicilerden tam not aldı.

Hedef daha yüksek kürsüler

Zorlu ve yüksek konsantrasyon gerektiren müsabakalar boyunca sergilenen performans, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporun her dalına verdiği desteğin bir meyvesi olarak yorumlandı. Teknik heyet ve sporcular, elde edilen bu üçüncülük derecelerinin gelecek organizasyonlar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. İzmirli sporcuların bu başarısı, kentteki paralimpik spor branşlarına olan ilginin artmasına katkı sağlarken, takımın bir sonraki hedefi ise altın madalya için hazırlıklara ara vermeden devam etmek olacak.