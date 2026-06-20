İzmir’den Kayseri’ye cenazeye giden araçtan acı bir haber geldi. Kaza sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri karayolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Bu kaza acı haberi de beraberinde getirdi.

Kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Kazanın şiddeti öylesine büyüktü ki araç adeta hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaş telefonuna sarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler zamanla yarıştı

Acı olayda yaralana 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Anneannesinin cenazesine gidiyordu

15 yaşındaki A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemeye devam ediyor.