Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Türk firmalarının Afrika pazarına açılması için kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gambiya merkezli saygın iş gruplarından Q Group'a ait televizyon kanalı QTV ile kurulan iş birliği sayesinde, Türkiye'deki üreticiler ve girişimciler, aracısız bir şekilde milyonlarca Afrikalıya ulaşma imkanı elde edecek. Bu stratejik ortaklık, Türkiye ile başta Gambiya olmak üzere tüm Afrika arasındaki ticaret hacmini artırma hedefiyle atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk Firmalarına Afrika pazarında doğrudan erişim fırsatı

Bu iş birliğinin mimarı, Afrika Ticaret Merkezi (ATC-Africa Trade Center) kurucusu ve iş insanı Süha Özkan, 43 yıllık tecrübesini Türk firmalarının uluslararası arenada güçlenmesi için kullanıyor. Özkan'ın daveti üzerine, Q Grup Başkanı Mumamed Jah'ı temsilen QTV CEO'su Malick Kah İzmir'e geldi. Görüşmeler neticesinde, Türk üretici ve sanayicilerinin QTV’nin geniş erişim ağı aracılığıyla Afrika pazarında daha fazla yer almasını sağlayacak bir anlaşmaya imza atıldı.

Özkan, bu iş birliğinin özellikle KOBİ'ler, tarım sektörü oyuncuları, sanayiciler, ihracatçılar, ithalatçılar, turizm firmaları, oteller, hastaneler ve üniversiteler dahil olmak üzere tüm tüzel ve gerçek kişiler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu platform sayesinde, ilgili tarafların ürünlerini ve hizmetlerini doğrudan Afrikalı tüketicilere ulaştırması hedefleniyor. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu yurt dışı pazar araştırma ve reklam desteklerinden faydalanarak firmaların maliyetlerinin de önemli ölçüde düşürülmesi planlanıyor.

Uzun soluklu bir dostluğun ticarete yansıması

Süha Özkan, bu ortaklığın temelinde, Q Grup Başkanı Mumamed Jah ile olan köklü dostluğunun yattığını vurguladı. Özkan, "Mumamed Jah ile uzun yıllara dayanan bir aile dostluğumuz ve yakın bir arkadaşlığımız var. Kendisi ve yönettiği Q Group, Gambiya'nın en ileri gelen, saygın ve güvenilir kuruluşlarından biri. Bu güçlü grupla ilişkilerimizi artırarak Türkiye-Gambiya arasındaki bağları daha da perçinlemek için önemli bir adım attık" dedi. Bu özel bağın, ticari ilişkilerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Q Group: Gambiya'nın önde gelen iş devlerinden biri

Gambiya merkezli Q Group, telekomünikasyon, teknoloji, bankacılık, otomotiv ve medya gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir iş topluluğu olarak öne çıkıyor. Grup, bünyesinde Q Cell, Quantum Net, Arab Gambia Islamic Bank, QTV ve Q-Radio gibi alanında lider markaları barındırıyor. Bu geniş yelpazesiyle Q Group, Batı Afrika'da ticari ve ekonomik alanda önemli bir etkiye sahip. Bu iş birliğiyle birlikte, Türk firmalarının bu köklü grubun sunduğu tüm imkanlardan yararlanabileceği ve Afrika'daki potansiyelini maksimize edebileceği öngörülüyor.