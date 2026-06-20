İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunda adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi ve sınavlarını sessiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için kent genelinde geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Kentin farklı noktalarında görev yapan zabıta ekipleri, trafik düzenlemesinden öğrenci taşımaya, gürültü denetimlerinden yönlendirme çalışmalarına kadar birçok alanda görev aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 21 sınav merkezinde ekipler hazır bulundu.

“21 sınav merkezinde görev yaptılar”

Gençlerin geleceğini şekillendiren sınavlardan biri olan YKS'nin ilk oturumunda adayların güvenli, huzurlu ve zamanında sınav merkezlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kent genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Zabıta Trafik, Zabıta Denetim ile Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüklerine bağlı personel, 21 ayrı sınav merkezinde görevlendirildi. Ekipler, sınav merkezlerinin çevresinde trafik akışının düzenlenmesi, öğrenci ve velilerin yönlendirilmesi ile gürültü oluşturabilecek faaliyetlerin önlenmesi için çalışma yürüttü. Özellikle araç ve yaya yoğunluğunun arttığı Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi ve Ege Üniversitesi Kampüsü çevresinde zabıta ekiplerinin müdahaleleriyle trafik akışının kesintisiz sürmesi sağlandı.

“Geç kalan adaylar sınava yetiştirildi”

Sınav saatine kısa süre kala trafikte kalan, ulaşım sorunu yaşayan veya sınav merkezini bulmakta güçlük çeken öğrenciler için zabıta ekipleri devreye girdi. Kentin farklı noktalarında sınava yetişememe riski bulunan çok sayıda öğrenci ve velisi, zabıta araçlarına alınarak sınav binalarına ulaştırıldı. Yapılan müdahaleler sayesinde adayların sınav haklarını kaybetmelerinin önüne geçildi.

“İnşaat faaliyetlerine sınav molası”

Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sessiz bir ortamda sınavlarını tamamlayabilmeleri amacıyla Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Karşıyaka Örnekköy bölgesinde bir sınav merkezinin yakınında devam eden inşaat çalışmasının gürültü oluşturabileceğini belirleyen ekipler, şantiye yetkililerini uyardı. Yapılan görüşmelerin ardından sınav süresi boyunca inşaat faaliyetleri durduruldu.

“Denetimler sınav bitene kadar devam etti”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sınavın sona erdiği ana kadar sahadaki koordinasyon ve denetim çalışmalarını sürdürdü. Alınan önlemler sayesinde kent genelinde sınav sürecini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bildirildi.