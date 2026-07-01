Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yaz Bostanlı Seyir Terası’nı açık hava sahnesine dönüştürüyor. "Gün Batımı Konserleri" adıyla düzenlenen etkinlik serisi, 2 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında her salı akşamı İzmirlilerle buluşacak. Deniz kenarında gerçekleşecek olan tüm konserler vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.

Perde Su Tamay ile açılıyor

Konser serisinin ilk startı 2 Temmuz’da veriliyor. Caner Şentürk Orkestrası eşliğinde sahne alacak olan Su Tamay, organizasyonun açılışını yapacak. Bostanlı Seyir Terası'ndaki tüm etkinlikler saat 20.00’de başlayacak. Şehir sakinleri, deniz manzarası eşliğinde farklı müzik türlerini dinleme fırsatı bulacak.

İki ay sürecek

Etkinlik takvimi caz, pop, akustik ve alternatif müzik gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Temmuz ve ağustos ayları boyunca sahne alacak isimler ve tarihleri netleşti.

Program şu şekilde ilerleyecek:

2 Temmuz: Su Tamay (Caner Şentürk Orkestrası)

9 Temmuz: Capella Akustik

16 Temmuz: Ali Can Öztürk Quintet

23 Temmuz: Zehra İmge Yıldırım

30 Temmuz: Zafer Zencirli Band

6 Ağustos: Yasak Helva

13 Ağustos: İrem Deniz

Finali pop orkestrası yapacak

Ağustos ayının son iki haftasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne alacak. Orkestra, 20 Ağustos'ta Gülce Alatay’a eşlik edecek. Müzik serisi, 27 Ağustos akşamı yine Pop Orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak olan Çağrı Ergin konseriyle son bulacak. Konserleri takip etmek isteyen vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden alana katılım sağlayabilecek.

