İzmir’de artan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 15 Kasım tarihine kadar uzatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler 13 ilçede devam edecek.

Yeni programa göre, birinci bölgeyi oluşturan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes’te belirlenen mahallelerde su kesintileri 31 Ekim, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 Kasım tarihlerinde uygulanacak.

İkinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde ise kesintiler 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 Kasım’da gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Baraj doluluk oranları kritik seviyede

Planlı kesintilere rağmen İzmir’de barajlardaki su seviyesi ciddi şekilde düşmeye devam ediyor. İZSU verilerine göre, şehrin ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 1,77’ye geriledi.

Ürkmez Barajı’nda bu oran yüzde 3,7, Güzelhisar Barajı’nda ise yüzde 46,86 olarak kaydedildi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın doluluk oranı yüzde 0,5 seviyesinde bulunurken, Gördes ve Balçova Barajları tamamen kurudu.

Vatandaşlar tasarrufa teşvik ediliyor

İZSU, vatandaşları su tasarrufu konusunda dikkatli olmaya çağırırken, planlı kesintilerle şehrin içme suyu ihtiyacının dengelenmeye çalışıldığı belirtildi. Su kesintileri, kentin farklı bölgelerinde dönüşümlü olarak uygulanarak su kaynaklarının kritik seviyenin altına düşmesi engellenmeye çalışılıyor.