TFF 3. Lig 4. Grup’ta son haftalarda yakaladığı başarılı seriyle düşme potasından uzaklaşan Altay Spor Kulübü, kulübün geleceğini tehdit eden yeni bir finansal şokla sarsıldı. Daha önce eski yabancı oyunculara olan borçları nedeniyle 1.5 milyon avroluk (Euro) ödeme zorunluluğunu açıklayan Başkan Sinan Kanlı, kulübe FIFA üzerinden 500 bin avroluk (Euro) yeni bir borç dosyasının daha ulaştığını duyurdu. Bu son gelişmeyle birlikte, acil olarak kapatılması gereken FIFA dosya sayısı dörde yükseldi. Başkan Kanlı, camiaya kritik bir uyarıda bulunarak, "İlk üç dosyayı 15-20 gün gibi kısa bir süre içinde çözemezsek, ne yazık ki puan silme ve hatta daha kötüsü küme düşme cezasıyla yüzleşmek zorunda kalacağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Kanlı’dan Camia’ya destek çağrısı

Yeni gelen 500 bin avroluk borç dosyasının ödeme süresinin yalnızca 30 gün olduğunu belirten Altay Başkanı Sinan Kanlı, mevcut mali yükü tek başına kaldırmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Altay camiasından acil destek beklediklerini ifade eden Kanlı, "Belki toplu bir yardım kampanyası düzenleyebiliriz. Borçlu olduğumuz futbolcularla masaya oturup ciddi pazarlıklar yaparak bu devasa rakamı makul seviyelere çekme ihtimalimiz var. Ancak şimdilik isimlerini kamuoyuyla paylaşmak istemiyoruz," dedi. Yaşadığı transfer yasakları nedeniyle dört yıldır altyapı oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalan ve bu süreçte Süper Lig’den TFF 3. Lig’e kadar gerileyen Altay, Başkan Kanlı yönetiminde daha önce iki dosyayı kapatarak FIFA'daki dosya sayısını 21'den 19'a düşürmüştü. Ancak yeni gelen bu dosyalar, kulübü yeniden derin bir tehlikeye sürükledi.

Eski yönetime suç duyurusu yolda

Öte yandan, mevcut mali krizin ana kaynağı olarak gösterilen ve mali genel kurulda yönetimi ibra edilmeyen eski başkan Özgür Ekmekçioğlu dönemiyle ilgili önemli bir hukuki adım atılıyor. Başkan Sinan Kanlı, geçmiş yönetimin neden olduğu borç ve usulsüzlükler nedeniyle, pazartesi günü kulüp adına Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kütahyaspor öncesi tarihi üstünlük

Siyah-beyazlılar, ligin zorlu virajında, Pazar günü deplasmanda son dört maçını gol yemeden kazanarak zirve takibini sürdüren Kütahyaspor ile karşılaşacak. Tarihi rekabette Altay’ın ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan yedi resmi karşılaşmada Altay, beş galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Altay, Kütahya ekibini evinde ağırladığı dört maçı da kazanırken, deplasmanda oynadığı üç müsabakanın birinden galip ayrıldı, diğer iki maçtan ise birer puanla döndü. İki ekip son olarak 2016-2017 sezonunda 3. Lig'de karşılaşmış; o sezon Altay Play-Off'tan 2. Lig'e yükselirken, Kütahyaspor Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştü. İzmir ekibi, rakibi karşısındaki en farklı zaferini 26 Eylül 1990 tarihindeki kupa maçında 7-1'lik skorla elde etmişti. Altay, hem ligdeki çıkışını sürdürmek hem de finansal krizin gölgesinde moral bulmak için bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.