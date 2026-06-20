Son Mühür- İzmir’de oldukça sevilen ve takdir gören, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantaları’nın yedincisi Konak Levent Mahallesi’nde açılacak. Yeni şubede, Bayraklı Yamanlar'da olduğu gibi dört çeşit yemek 25 liradan halka sunulacak. Ekonomik şartların ağırlaştığı bu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Yeni şube 22 Haziran'da Konak'ta açılıyor

Kent Lokantaları'nın yedinci şubesi, 22 Haziran'da Konak Levent Mahallesi'nde kapılarını açacak. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde hizmet verecek yeni lokantada günlük 120 kişilik yemek servisi sunulacak.

Belirli bölgelerde menü fiyatı 25 lira

Kent Lokantalarında dört çeşit yemekten oluşan menü 50 lira iken, Konak'ın Toros bölgesinde yer alan lokantada, Yamanlar şubesinde olduğu gibi menüler 25 liradan satışa sunulacak.

1 milyondan fazla porsiyon

Halihazırda Konak-Kemeraltı, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı Yamanlar, Menemen ve Aliağa'da hizmet veren Kent Lokantaları'nda bugüne kadar 1 milyon porsiyonun üzerinde yemek satışı gerçekleştirildi. Ayrıca "Askıda Yemek" uygulamasıyla dayanışma kültürü de güçlendiriliyor.

Kent lokantaları açık adresleri

Konak-Kemeraltı Balıkçılar Çarşısı: Konak Mahallesi 874 Sokak No:1 İç Kapı No:11

Karabağlar: Bahar Mahallesi 2904 Sokak Yelyaran No:3

Çiğli: Maltepe Mahallesi Cemil Meriç Caddesi No: 9A

Menemen: Mermerli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:30A

Aliağa: Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi No:54C

Bayraklı: Yamanlar Mahallesi 7334 sokak No:6E

Konak-Toros: Levent Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No: 66/A