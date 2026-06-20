Son Mühür / Atakan Başpehlivan Milliyetçi Hareket Partisi Konak Meclis Üyesi Yusuf Çoban, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi arasındaki oluşan tehlikeli çukurun günlerdir kapatılmadığını açıklayarak, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenip, önemli açıklamalarda bulundu.

Yusuf Çoban: Tehlike görmezden geliniyor

Gaziler Caddesi’nde oluşan tehlikeli çukurun günlerdir olduğu yerde durduğunun altını çizen MHP Konak Meclis Üyesi Yusuf Çoban, konuyla ilgili hiçbir güvenlik önleminin de alınmadığını aktararak, “Gaziler Caddesi üzerinde, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi arasında yolun ortasında oluşan tehlikeli çukur günlerdir olduğu yerde duruyor.

Üstelik hiçbir uyarı levhası, bariyer ya da güvenlik önlemi alınmış değil. Araçlar son anda fark edip sağa sola kırarak çukurdan kaçmaya çalışıyor. Her an zincirleme bir kazaya, yaralanmaya hatta daha ağır sonuçlara neden olabilecek bu tehlike görmezden geliniyor.” şeklinde konuştu.”

“Bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya davet ediyoruz”

Son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne konuyla ilgili sorular yönelten MHP’li Yusuf Çoban, söz konusu tehlikeli duruma karşı bir çözüm üretilmesi gerektiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Soruyoruz: Bir can yanmadan, bir kaza yaşanmadan harekete geçmek için daha ne bekleniyor? Belediyecilik; sorunları kazadan sonra değil, kazaya sebep olmadan önce çözmektir. Yetkilileri görevlerini yerine getirmeye ve bu tehlikeyi acilen ortadan kaldırmaya davet ediyoruz.”