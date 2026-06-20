Son Mühür- Balçova Belediyesi İZSU’nun altyapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balçova’nın üstyapı yatırımları dur demeden devam ediyor.

Dört sokakta yoğun mesai

Üçüncü sezon asfaltlama programı kapsamında Manolya, Rüzgar, Şimşek ve Kaktüs sokaklarda çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Balçova'da üstyapı seferberliği sürüyor

Balçova Belediyesi ekipleri, İZSU tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının arkasından bozulan yolları yenilemek için sahaya çıktılar.

Başkan Onur Yiğit: "Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçenin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmaların planlı şekilde devam ettiğini belirterek, “Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde vakit kaybetmeden üstyapı çalışmalarımıza başlıyoruz. Balçova’nın her mahallesinde daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir yaşam alanı oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Sokaklarımızı yenilerken Balçova’nın geleceğine de yatırım yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye