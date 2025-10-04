Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ekim Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’nin batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyi ile batısında rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.
Batı kesimlerde yağış etkili olacak
Son değerlendirmelere göre; Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzey ile batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Ancak yağış alan bölgelerde kısa süreli sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği bildirildi.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, özellikle Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini bildirdi. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara Bölgesi
Bölge genelinin (Bilecik hariç) parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- İstanbul: 15°C – 21°C, yağışlı
- Bursa: 12°C – 24°C, gök gürültülü sağanak
- Çanakkale: 13°C – 19°C, sağanak yağışlı
- Kırklareli: 9°C – 17°C, yerel sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
- İzmir: 25°C, aralıklı sağanak
- Muğla: 21°C, doğusunda kuvvetli yağış
- Afyonkarahisar: 21°C, gök gürültülü sağanak
- Denizli: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Isparta ve Burdur’un doğusu sağanak yağış alacak.
- Antalya: 26°C, sağanak ve gök gürültülü yağış
- Isparta: 24°C, yerel sağanak
- Burdur: 23°C, doğusunda yağışlı
- Adana: 35°C, parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Batı kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi.
- Ankara: 23°C, kuzey ve batısı yerel sağanak
- Eskişehir: 24°C, gök gürültülü sağanak
- Konya: 26°C, parçalı bulutlu
- Nevşehir: 27°C, az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinde (Sinop hariç) sağanak yağış etkili olacak.
- Zonguldak: 22°C, yağışlı
- Bolu: 23°C, sağanak
- Düzce: 26°C, yerel sağanak
- Sinop: 26°C, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri
Bölge genelinde az bulutlu bir gün bekleniyor.
- Samsun: 28°C
- Trabzon: 27°C
- Rize: 28°C
- Amasya: 31°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Günün genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
- Erzurum: 24°C
- Kars: 22°C
- Malatya: 29°C
- Van: 27°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
- Diyarbakır: 32°C
- Gaziantep: 32°C
- Mardin: 30°C
- Siirt: 30°C
Uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgelerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer etkili sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Ege ve İç Anadolu’nun batısında rüzgarın etkisini artırması nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması önerildi.