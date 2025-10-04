Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ekim Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’nin batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyi ile batısında rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

Batı kesimlerde yağış etkili olacak

Son değerlendirmelere göre; Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzey ile batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Ancak yağış alan bölgelerde kısa süreli sıcaklık düşüşleri yaşanabileceği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, özellikle Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini bildirdi. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi

Bölge genelinin (Bilecik hariç) parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 15°C – 21°C, yağışlı

Bursa: 12°C – 24°C, gök gürültülü sağanak

Çanakkale: 13°C – 19°C, sağanak yağışlı

Kırklareli: 9°C – 17°C, yerel sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

İzmir: 25°C, aralıklı sağanak

Muğla: 21°C, doğusunda kuvvetli yağış

Afyonkarahisar: 21°C, gök gürültülü sağanak

Denizli: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Isparta ve Burdur’un doğusu sağanak yağış alacak.

Antalya: 26°C, sağanak ve gök gürültülü yağış

Isparta: 24°C, yerel sağanak

Burdur: 23°C, doğusunda yağışlı

Adana: 35°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Batı kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi.

Ankara: 23°C, kuzey ve batısı yerel sağanak

Eskişehir: 24°C, gök gürültülü sağanak

Konya: 26°C, parçalı bulutlu

Nevşehir: 27°C, az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde (Sinop hariç) sağanak yağış etkili olacak.

Zonguldak: 22°C, yağışlı

Bolu: 23°C, sağanak

Düzce: 26°C, yerel sağanak

Sinop: 26°C, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri

Bölge genelinde az bulutlu bir gün bekleniyor.

Samsun: 28°C

Trabzon: 27°C

Rize: 28°C

Amasya: 31°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Günün genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Erzurum: 24°C

Kars: 22°C

Malatya: 29°C

Van: 27°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Diyarbakır: 32°C

Gaziantep: 32°C

Mardin: 30°C

Siirt: 30°C

Uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgelerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer etkili sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Ege ve İç Anadolu’nun batısında rüzgarın etkisini artırması nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması önerildi.