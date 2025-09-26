Aydın-İzmir Karayolu üzerinde öğle saatlerinde yaşanan kazada, incir yüklü bir kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Olay, Kardeşköy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan incir yüklü kamyonet, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette bulunan incir dolu kasalar yola saçıldı.

Maddi hasar meydana geldi

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle yola dökülen incir kasaları ise trafiğin aksamasına neden oldu. Karayolu bir süre kontrollü olarak işledi.

Vatandaşlar ve polis ekipleri seferber oldu

Kazanın ardından yola savrulan incirlerin telef olmaması için vatandaşlar ve polis ekipleri devreye girdi. Ekipler, dakikalarca süren yoğun çabayla yola saçılan incirleri topladı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla incirler hızla kasalara geri konuldu.

Yol tekrar trafiğe açıldı

İncirlerin toplanmasının ardından kaza yerine gelen polis ekipleri gerekli tutanakları tuttu. Temizlik ve kontrol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte karayolu yeniden trafiğe açıldı.