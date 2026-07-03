Ege Bölgesi'ndeki turizm temsilcileri, geleneksel “Güneş, Kum, Deniz” odaklı turizmin artık doygunluk noktasına ulaştığını belirterek rotayı Sağlık ve Esenlik Turizmi’ne çevirdi. “Sağlık Bakanlığı Yeni Esenlik Yönetmeliği ve Konaklama Sektöründe Yeni Fırsatlar" başlıklı panelde konuşan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan yardımcısı Mehmet İşler; “En geç önümüzdeki Eylül Ay’ında çıkmasını beklediğimiz yeni yönetmelikle kendimize bir fırsat yaratabilir, Ege’nin ihmal edilmişliğini bertaraf edebilir, Türkiye’nin 2030 yılındaki 100 milyon turist hedefine bölgesel barajlarımızı kırarak destek olabiliriz” dedi.

İzmir’in Bornova İlçesi’nde, Altındağ Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda, İzmir Sağlık Turizmi Derneği (İZSATU), Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) ve TÜRSAB İzmir BTK iş birliği ve ETİK iş birliğinde düzenlenen "Sağlık Bakanlığı Yeni Esenlik Yönetmeliği ve Konaklama Sektöründe Yeni Fırsatlar" başlıklı panelde konuşmacı olarak İZSATU Başkanı Bülent Cinel, ALSTUD Başkan Yardımcısı Ahmet Girgin, İZSATU Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Demirtaş ve ETİK Başkanı Mehmet İşler yer aldı.

"İnsanlar artık kaliteli yaşlanmak için seyahat ediyor"

Panelde açılış konuşmasını yapan Bülent Cinel, “Dünya artık, ameliyat olmak, tedavi görmek, operasyona girmek için seyahat etmiyor. İnsanlar artık daha uzun yaşamak, kaliteli yaşlanmak, stres yönetimi, metabolik sağlık, zihinsel iyilik hali için seyahat etmektedirler” ifadelerinde bulundu.

Konaklama tesislerine "Zincir Hastane" gibi teşvik müjdesi

Ahmet Girgin ise konuşmasında yeni yönetmeliğin sağlayacağı faydalara değinerek, “Şu anda net olarak ifade ediyorum. Bir konaklama tesisi, bir zincir hastane gibi, ITB Berlin’den, World Travel Market gibi dünyaca ünlü fuarların tanıtımından, yabancı dil bilen personellere, influencer tanıtımlarına, sosyal medya reklamlarına, online seyahat pazarlama sitelerine entegre olmak gibi birçok kalemde teşvikten yararlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

"Mevzuat boşluğu ve çatışmalar ortadan kalkacak"

ETİK Başkanı Mehmet İşler yönetmeliği bu anlamda kendileri için fırsat olarak değerlendirdiklerini söyleyerek “Hepimizin bildiği gibi Türkiye turizmi, 2002 yılından bugüne müthiş rakamlarla ve çift haneli büyüdü. Son beş yılda dünyada sekizincilikten dördüncü sıraya yerleşti. Bu noktaya turizmi çeşitlendirerek geldik. Kum Deniz Güneş’i kullandık ama doyma noktasına geldi. Farklı bir çıkış kapısı yapmak zorundayız. Çünkü hedef 2023 yılında 100 milyon turist 100 milyar dolar girdi. "

"Sağlıklı Yaşlanmak"

"Birçok turizm çeşidi var, ama alt yapısı çok uygun olan Sağlık Turizmi ile bunu başarabilmemiz fevkalade hızlı olacaktır ve geri dönüşte hızlı olacaktır. Daha öncede mevcut tesislerimizle sağlık turizmine girebilirdik, ama burada bir boşluk vardı. Bu boşluğu çeşitli bakanlıklar doldurmaya çalışıyordu, ancak yönetmelikler arası çatışmalar doğuyor, haklar ve insan sağlığı açısından sorunlar çıkartıyordu.

Bu yönetmelik, umuyorum, sağlık personeli ve merkezleri ile bize beraber çalışmanın, yasa ve mevzuatlarla tamamlanmış halini getirecektir. Sağlık turizminin en önemli öğelerinden biri kişi başı gelir seviyesi yüksek kişilere hitap etmesidir. Avrupa’nın yaşlı ve üçüncü kuşaklarıdır ve devletleri bu konuda onlara destek vermektedir. Sloganları “Sağlıklı Yaşlanmak”. Bununla çok uyumlu bir kelime var “longevity” yani “sağlıklı yaşam kampı”. "

"İzmir’in bu konuda da liderlik yapacağından hiç şüphem yok"

"Özellikle İzmir diğer bölgelere göre bu konuda bir adım önde. 12 aylık iklimiyle, gastronomisiyle, insanlarının yaşam tarzıyla, yeşiliyle bize bir fırsat doğuruyor. Bugüne kadar Egenin ihmal edilmişliğini, sağlık turizmindeki bu değişkenlikle beraber fırsat olarak değerlendirebiliriz.

Bizim 2023 hedefine ulaşmamız artık Deniz Kum Güneş ile olmayacaktır. Yeni oyuncularla olacaktır. İzmir sağlık turizmi için çok önemli bir merkez. Türkiye’ye hep ilklerin ve öncülerin şehri olan İzmir’in bu konuda da liderlik yapacağından hiç şüphem yoktur.

Turizm sektörü olarak sağlık turizmi için el ele kol kola çalışarak, şehrimizin turist sayısını arttıracağımız aşikardır. Çok iyi ve birikmiş akıllar var bu şehirde. Onlarla beraber olarak İzmir’in kaderi gibi görünen 2 buçuk milyon turist çıpasını aşacağız.” ifadelerini kullandı.