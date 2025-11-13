Son Mühür- TÜİK’in son nüfus istatistikleri, İzmir’in en yoğun ilçesi Buca’nın nüfus kalabalığını bir kez daha ortaya koydu.
523 bin 487 kişinin yaşadığı Buca, nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’deki 40 ili geride bıraktı. Bu tablo, Buca’nın artık pek çok şehirden daha kalabalık bir kentsel merkez haline geldiğini gösteriyor.
Çorum, Ağrı, Giresun… Buca’nın nüfusunun geride bıraktığı iller
TÜİK’e göre Buca’nın nüfusu, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki pek çok ilin nüfusunu aştı. Buca’nın geride bıraktığı illerden bazıları şöyle sıralanıyor:
Çorum: 521.335
Ağrı: 499.801
Giresun: 455.922
Isparta: 446.409
Aksaray: 439.474
Edirne: 421.247
Yozgat: 413.161
Düzce: 412.344
Muş: 392.301
Kastamonu: 381.991
Kırklareli: 379.031
Uşak: 375.310
Niğde: 372.708
Bitlis: 359.808
Rize: 346.977
Amasya: 342.378
Siirt: 336.453
Bolu: 326.409
Nevşehir: 317.952
Yalova: 307.882
Bingöl: 283.276
Kırıkkale: 283.053
Hakkari: 282.191
Burdur: 275.826
Kars: 272.300
Karaman: 262.791
Karabük: 250.478
Kırşehir: 244.546
Erzincan: 241.239
Bilecik: 228.495
Sinop: 226.957
Iğdır: 206.857
Bartın: 206.715
Çankırı: 199.981
Artvin: 169.280
Kilis: 156.739
Gümüşhane: 142.617
Ardahan: 91.354
Tunceli: 86.612
Bayburt: 83.676
Bir il değil ama 40 ilden büyük
Buca, bir il statüsüne sahip olmamasına rağmen pek çok ilden fazla nüfusu barındırıyor. Bu durum ilçede:
Altyapı, trafik, konut talebi, sosyal hizmet ihtiyacı, göç etkisi, kamusal alan talebi gibi birçok başlığın daha büyük hacimde yönetilmesini gerektiriyor.