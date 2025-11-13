Son Mühür- TÜİK’in son nüfus istatistikleri, İzmir’in en yoğun ilçesi Buca’nın nüfus kalabalığını bir kez daha ortaya koydu.

523 bin 487 kişinin yaşadığı Buca, nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’deki 40 ili geride bıraktı. Bu tablo, Buca’nın artık pek çok şehirden daha kalabalık bir kentsel merkez haline geldiğini gösteriyor.

Çorum, Ağrı, Giresun… Buca’nın nüfusunun geride bıraktığı iller

TÜİK’e göre Buca’nın nüfusu, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki pek çok ilin nüfusunu aştı. Buca’nın geride bıraktığı illerden bazıları şöyle sıralanıyor:

Çorum: 521.335

Ağrı: 499.801

Giresun: 455.922

Isparta: 446.409

Aksaray: 439.474

Edirne: 421.247

Yozgat: 413.161

Düzce: 412.344

Muş: 392.301

Kastamonu: 381.991

Kırklareli: 379.031

Uşak: 375.310

Niğde: 372.708

Bitlis: 359.808

Rize: 346.977

Amasya: 342.378

Siirt: 336.453

Bolu: 326.409

Nevşehir: 317.952

Yalova: 307.882

Bingöl: 283.276

Kırıkkale: 283.053

Hakkari: 282.191

Burdur: 275.826

Kars: 272.300

Karaman: 262.791

Karabük: 250.478

Kırşehir: 244.546

Erzincan: 241.239

Bilecik: 228.495

Sinop: 226.957

Iğdır: 206.857

Bartın: 206.715

Çankırı: 199.981

Artvin: 169.280

Kilis: 156.739

Gümüşhane: 142.617

Ardahan: 91.354

Tunceli: 86.612

Bayburt: 83.676

Bir il değil ama 40 ilden büyük

Buca, bir il statüsüne sahip olmamasına rağmen pek çok ilden fazla nüfusu barındırıyor. Bu durum ilçede:

Altyapı, trafik, konut talebi, sosyal hizmet ihtiyacı, göç etkisi, kamusal alan talebi gibi birçok başlığın daha büyük hacimde yönetilmesini gerektiriyor.