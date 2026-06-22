İzmir’de toplu ulaşımın can damarı olan İZBAN trenlerinde pandemi döneminden kalan son uygulama da nihayet tarih oluyor. Koronavirüs salgını sürecinde temas yoluyla bulaş riskini azaltmak amacıyla devreye alınan ve kapıların her istasyonda otomatik olarak açılmasını sağlayan sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tamamen sonlandırılıyor. Raylı sistem, bu tarihten itibaren yeniden eski normale, yani butonlu kapı dönemine geçiş yapıyor.

Klimalar boşa çalışmayacak vagonlar serin kalacak

Mevcut sistemde trenlerin her durakta durmasıyla birlikte, kimsenin inip binmediği kapılar dahi sonuna kadar açılıyordu. Bu durum, İzmir'in meşhur yaz sıcaklarında vagon içindeki klimaların ürettiği soğuk havanın saniyeler içinde dışarı kaçmasına yol açıyordu. Klimalar içeriyi yeniden soğutabilmek için sürekli tam performans çalışmak zorunda kalıyor, bu da devasa bir enerji israfını beraberinde getiriyordu.

Avrupa'daki birçok modern raylı sistem ağında standart olarak kullanılan dokunmatik buton uygulaması, işte tam bu noktada israfın önüne geçecek. 1 Temmuz'dan itibaren sadece yolcuların aktif olarak kullandığı kapılar açılacağı için vagonların içindeki serin hava korunacak. Bu basit ama etkili adım, gereksiz klima eforunu engelleyerek tonlarca karbon salınımının da önüne geçecek.

Yeşil ışık yanmadan butona basılmayacak

İzmirlilerin aslında pandemi öncesinden çok iyi bildiği bu sistemin çalışma prensibi son derece basit. Tren istasyona yaklaşıp tamamen durduğunda, kapıların üzerinde bulunan butonlarda ilk olarak kırmızı ışık belirecek. Bu, güvenlik nedeniyle kapıların henüz açılmaya uygun olmadığını simgeliyor.

Mekanizma yolcu iniş binişi için güvenli hale geldiği an, butonlardaki ışık yeşile dönecek. Yolcular, gitmek istedikleri yöne göre bu yeşil butona hafifçe dokunarak kapıyı kendileri açacak. İZBAN yönetimi, yolcuların istasyonlarda ve vagon içlerinde yabancılık çekmemesi için 1 Temmuz'a kadar yoğun bir bilgilendirme ve anons çalışması yürütecek.

