Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birden fazla noktayı hedef alan hava saldırısı düzenledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede çatışmaların yeniden tırmanması endişe yaratıyor.

İsrail: “Hedef Hizbullah tesisleri”

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Mazraat Sinay köyü çevresinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, hedef alınan noktaların Hizbullah’a ait tesisler olduğu öne sürülerek, “Saldırılarda Hizbullah’ın geçen yılki çatışmalarda yıkılan altyapısını yeniden inşa etmek için beton üretimi yaptığı bir tesis vuruldu” ifadelerine yer verildi. İsrail, bu tesisin sivil amaçlı faaliyet gösteriyor gibi göründüğünü ancak gerçekte “örgütün askeri altyapısını yeniden kurmak için” kullanıldığını iddia etti.

Çevre örgütü tesisleri de hedefte

Saldırıların hedeflerinden biri de “Sınır Tanımayan Yeşiller” adlı çevre örgütünün kullandığı bir tesis oldu. İsrail ordusu, söz konusu tesisin “çevre faaliyetleri kisvesi altında Hizbullah’ın yeniden yapılanmasına destek verdiğini” iddia etti. Lübnan kaynakları ise bu iddiaları reddederek tesisin tamamen sivil amaçlarla faaliyet gösterdiğini savundu.

Ateşkes bir kez daha ihlal edildi

Kasım 2024’te taraflar arasında sağlanan ateşkes anlaşması, İsrail’in son haftalarda düzenlediği operasyonlarla defalarca ihlal edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler ve bölgesel diplomatik çevreler, iki ülke arasında yeniden tırmanan gerilimin “bölgesel güvenliği tehdit ettiği” uyarısında bulunuyor. Son saldırılarla birlikte İsrail ordusunun bu yıl Lübnan’a yönelik düzenlediği hava operasyonlarının sayısının 20’yi aştığı bildiriliyor.