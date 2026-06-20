Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, A Milli Takım’ın Paraguay karşısındaki yenilgisini değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve milli takımın stratejisini hakkında konuştu.

Saffet Köse: 86 milyondan bir santrafor çıkaramadık

A Milli Takımı, grubun favorisi olarak gördüklerini belirten ancak tablonun istedikleri gibi olmadığının altını çizen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, “Askerlerin hep söylediği bir söz vardır: ’Stratejide yapılan hata taktikle düzeltilemez’ Milli Takımımızın sahadaki görüntüsü tam da bunu anlatmıyor mu? Kendimizi grubun favorisi olarak görüyorduk, olmadı. 86.000.000’dan bir santrafor çıkaramamışız” şeklinde konuştu.

“Paraguay’ın bir stratejisi var”

Son olarak, Paraguay’ın stratejisinden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan ve hedef varsa strateji de olmalı diyen Rektör Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Paraguay’ın bir stratejisi var. Sevimsiz ama hedefe gidiyorlar. Dünya şampiyonu Arjantin’i yenmişler, Uruguay’ı yenmişler.

Şimdi de 10 kişi ile bizi saf dışı bıraktılar. Sözün özü belirlediğiniz bir hedef varsa stratejiniz de olmalı. Bundan da bir ders çıkarabilirsek kazancımız bu olur. Sağlık olsun”