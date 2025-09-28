Son Mühür- Polonya’da kullanıcılar, aylık yalnızca 30 euro ödeyerek son derece yüksek hızlara sahip internet paketinden yararlanabiliyor. Paket, 7524 Mbps download ve 2075 Mbps upload hızlarıyla dikkat çekiyor.

İlk 6 ay için indirimli fiyat

Şirket, yeni abonelere özel kampanya kapsamında ilk 6 ay boyunca bu hizmeti 4,5 euro gibi sembolik bir ücretle sunuyor. Böylece kullanıcılar, uygun maliyetle yüksek hızlı internet deneyimini erkenden test etme fırsatı buluyor.

Film ve dizi platformu hediye

İnternet paketiyle birlikte yalnızca bağlantı değil, eğlence de kullanıcıya ulaştırılıyor. Abonelere popüler film ve dizi platformlarından birine ücretsiz üyelik de hediye ediliyor.

Avrupa’da fiyat-performans dengesi

Avrupa’nın farklı ülkeleriyle kıyaslandığında, Polonya’daki bu internet paketi hem fiyat hem de performans açısından öne çıkıyor. Uygun fiyatla yüksek hız isteyen kullanıcıların bu tür paketlere olan ilgisinin artması bekleniyor.