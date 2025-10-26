Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni ve kritik bir aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti arasında 28 Ekim’de yapılacak görüşme öncesinde, terör örgütü PKK’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz"

Kuzey Irak’taki Kandil bölgesinde yapılan basın toplantısında, örgüt yetkilileri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda “tarihi bir adım” attıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Ortadoğu’da yaşanan savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimleri, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısıyla kimlik kazanan süreci önemli bir noktaya taşıdı.”

Açıklamada, “Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık tüm güçlerimizi geri çekiyoruz. Bu adım, Abdullah Öcalan’ın onayıyla hayata geçirilmektedir” denildi.

Provokasyonlara açık mevzilerde tedbir alınıyor

PKK açıklamasında ayrıca, sınır bölgelerinde çatışma riski bulunan alanlarda da benzer tedbirlerin hayata geçirildiği vurgulandı:

“Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya katılmaktadır. Sınır alanlarında provokasyonlara açık mevzilerde de düzeltici önlemler alınmaktadır.”

11 Temmuz’da silahlar yakılmıştı

Sürecin önemli dönüm noktalarından biri 11 Temmuz’da yaşanmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kentinde, aralarında örgüt yöneticilerinden Bese Hozat’ın da bulunduğu PKK mensupları silahlarını yakarak imha etmişti.

Bahçeli’nin çağrısı

“Terörsüz Türkiye” süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla başlamıştı. Bahçeli, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” ifadelerini kullanmıştı.

Terörist başı Öcalan’dan fesih ve ateşkes çağrısı

Bahçeli’nin çıkışı sonrasında DEM Parti’nin İmralı heyeti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Öcalan, 27 Şubat 2025’te PKK’ya fesih çağrısında bulunarak örgütün silah bırakmasını istemişti. Bu çağrının ardından, 1 Mart’ta PKK “Ateşkes ilan ediyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

12 Mayıs’ta yapılan 12. PKK Kongresi’nde örgüt, “fesih ve silahların teslimi” kararı almıştı. Temmuz ayında da bu kararın ilk somut adımı atılmış ve Süleymaniye’de sembolik bir silah imha töreni düzenlenmişti.