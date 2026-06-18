Yeni alınan otomobil lastiklerinin üzerinde görülen kırmızı, sarı, mavi veya yeşil çizgiler sürücülerin en çok merak ettiği detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Pek çok kişi bu işaretlerin kalite, dayanıklılık ya da performansla ilgili olduğunu düşünse de uzmanlar farklı bir gerçeğe işaret ediyor. Lastik üreticileri tarafından kullanılan renkli çizgiler, üretim hattında ve depolama süreçlerinde ürünlerin hızlı şekilde tanımlanmasını sağlıyor. Fabrikalarda binlerce lastiğin aynı anda işlendiği düşünüldüğünde, bu sistemin neden tercih edildiği daha net anlaşılıyor.

Lastiklerdeki Renkli Çizgiler Ne İşe Yarıyor

Lastiklerdeki renkli çizgilerin temel amacı, üretim ve lojistik süreçlerini kolaylaştırmak. Üretim tesislerinde aynı anda farklı ebatlarda, desenlerde ve teknik özelliklerde çok sayıda lastik hazırlanıyor. Bu ürünlerin birbirinden hızlı şekilde ayrılması için sırt yüzeyine çeşitli renklerde çizgiler uygulanıyor.

Depolama alanlarında lastikler çoğu zaman üst üste istiflendiği için yanak kısmındaki yazılar her zaman görünmeyebiliyor. Ancak sırt bölümündeki belirgin renkler sayesinde çalışanlar doğru ürünü kısa sürede tespit edebiliyor. Bu yöntem hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de sevkiyat sırasında yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçiyor.

Her Lastik Markası Farklı Bir Renk Sistemi Kullanıyor

Sürücülerin en sık yanıldığı noktalardan biri, renklerin evrensel bir anlam taşıdığı düşüncesi. Oysa lastik sektöründe bu konuda ortak bir standart bulunmuyor. Her üretici kendi üretim hattına ve iç operasyonlarına uygun bir renk kodlama sistemi oluşturuyor.

Bu nedenle bir markada kırmızı çizgi belirli bir modeli temsil ederken, başka bir markada tamamen farklı bir ürün grubunu gösterebiliyor. Hatta aynı model lastik, farklı üretim dönemlerinde farklı renklerle işaretlenebiliyor. Uzmanlar, araç sahiplerinin yalnızca renkli çizgilere bakarak lastiğin teknik özellikleri hakkında yorum yapmasının doğru olmadığını vurguluyor.

Renkli Çizgiler Neden Kısa Sürede Kayboluyor

Yeni lastiklerde oldukça belirgin görülen çizgiler, araç kullanılmaya başladıktan sonra kısa sürede siliniyor. Bunun nedeni çizgilerin yalnızca üretim ve stok yönetimi aşamalarında ihtiyaç duyulan geçici işaretler olması.

Lastik yol ile temas ettikçe sürtünme etkisi ortaya çıkıyor ve renkli işaretler zamanla aşınarak görünmez hale geliyor. Bu durum tamamen normal kabul ediliyor ve lastiğin kullanım ömrü ya da performansı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmıyor. Birkaç yüz kilometrelik kullanım sonrasında çizgilerin büyük bölümü ortadan kalkabiliyor.

Sarı ve Kırmızı Noktalar Çizgilerden Farklı Görev Üstleniyor

Bazı lastiklerde görülen sarı veya kırmızı noktalar ise renkli çizgilerle karıştırılmaması gereken farklı işaretler arasında yer alıyor. Bu noktalar, lastiğin janta monte edilmesi sırasında balans ayarının daha doğru yapılmasına yardımcı oluyor.

Genellikle sarı nokta lastiğin en hafif bölümünü, kırmızı nokta ise belirli üretim referans noktalarını gösteriyor. Montaj sırasında bu işaretlerin janttaki uygun noktalarla hizalanması, ağırlık dağılımının dengelenmesine katkı sağlıyor. Böylece araç hareket halindeyken oluşabilecek titreşimler azaltılabiliyor ve sürüş konforu artırılabiliyor.

Çizgiler Kalite veya Performans Göstergesi Değil

Uzmanların ortak görüşüne göre lastiklerdeki renkli çizgiler, ürünün kalitesini veya performans seviyesini gösteren bir işaret olarak değerlendirilmemeli. Bu işaretler tamamen üretici firmaların iç operasyonlarına yönelik kullanılıyor.

Bu nedenle yeni lastik satın alırken renkli çizgilere değil; üretim tarihi, yük endeksi, hız sınıfı ve üretici tarafından açıklanan teknik verilere dikkat edilmesi gerekiyor. Renkli çizgiler ise yalnızca fabrikanın iş akışını kolaylaştıran geçici birer işaret olarak görev yapıyor.