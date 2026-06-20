Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, Kılıçdaroğlu öncülüğünde toplanan CHP MYK’sı tarafından görevinden alınmasıyla birlikte başlayan nöbet süreci üçüncü gününde de devam ediyor.

CHP İzmir’de nöbet trafiği sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi’ne mutlak butlan atanmasıyla birlikte başlayan gerilim İzmir’de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, MYK toplantısından çıkan kararın neticesinden görevden alınan Çağatay Güç ve destekçileri il binasından çıkmayacaklarını belirterek, sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu muhalifleri binadan çıkmayacak

Güç’ün yerine atanan geçmiş yıllarda Çiğli Belediye Başkanlığı ve CHP Çiğli İlçe Başkanlığı gibi görevlerde üstlenmiş olan Utku Gümrükçü’nün dün il binasına gönderdiği çiçekler üzerinden iki tarafın destekçileri birbirleriyle sözlü bir tartışma yaşarken, Gümrükçü’nün il binasına geleceği senaryoda da tansiyonun yükseleceği ve Kılıçdaroğlu’na muhalif partililerin il binasını terk etmeyecekleri öğrenildi.

“Hukuki sürecin sonucu çıkana kadar beklemek en doğru olanı”

Öte yandan, Gümrükçü’nün il başkanlığına geleceğine yönelik iddialar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP’li Çağatay Güç, süreci mahkemeye taşıdıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: “biz bu süreci adli mercilere taşıdık. Sonuçta tüzük gereği mevcut MYK'nın bir hükmü olmadığını düşünüyoruz.

Hükmü olmayan bir MYK'nın, delege oylarıyla seçilmiş bir il başkanını görevden alamayacağını savunuyoruz. Hukuki süreci başlattık. Sonuçlar ortaya çıkana kadar beklenmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Kendisi her fırsatta deneyimli bir siyasetçi olduğunu söylüyor. Biz de kendisini tanıyoruz. Bu nedenle hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz”