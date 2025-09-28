Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerden ikisiyle iletişimin kesildiği belirtildi. Örgüt, söz konusu kopukluğun teknik veya iradi bir sebepten değil, sahadaki koşullar nedeniyle yaşandığını vurguladı.

İsrail’in saldırıları gerekçe gösterildi

Açıklamada, iletişim kesintisinin İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarının ardından meydana geldiği ifade edildi. Hamas, özellikle bombardımanın rehinelerin tutulduğu bölgedeki bağlantıyı etkilediğini savundu.

24 saatlik ateşkes çağrısı

Hamas, İsrail’in operasyonlarını 24 saatliğine durdurması gerektiğini dile getirdi. Örgüt, bu sürenin hem rehinelerle yeniden iletişim sağlanması hem de insani yardım faaliyetlerinin yürütülmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

Gazze’de gerilim tırmanıyor

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman ve kara harekâtıyla devam ediyor. Rehineler konusu, uluslararası diplomatik girişimlerde de öncelikli başlık olmaya devam ederken, her iki tarafın karşılıklı suçlamaları gerilimi daha da artırıyor.