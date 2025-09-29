Güllü’nün asistanı olarak tanınan Deniz Hanım, yıllardır sanatçının sahne arkası ekibinde, organizasyonlarda ve sanatçı ile iş hayatında görev aldı. Deniz, sanat camiasında Güllü'nün en yakın çalışma arkadaşı ve destekçisi olarak biliniyor. Olay gecesi Yalova'daki trajik ölüm sonrası yapılan açıklamalarda Deniz Hanım dikkatleri üzerine çekti; medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Güllü’nün Asistanı Deniz Kimdir?

Deniz Hanım, uzun yıllardır Güllü’nün yanında çalışan asistanı ve menajeri olarak öne çıkıyor. Sanatçının konser organizasyonunda, günlük işlerinde ve özel hayatında büyük rol oynadı. Deniz’in yaşı ve kişisel geçmişi hakkında detaylı bilgi kamuya açıklanmadı, ancak sanatçıya hem profesyonel hem aile dostu gibi destek verdiği biliniyor. Güllü’nün en yakın çevresinden biri olarak magazin camiasında tanınıyor. Ölümle ilgili katıldığı televizyon programlarında, sanatçının eğlendiği sırada Roman havası oynarken dengesini kaybedip camdan düştüğünü belirten açıklamalar yaptı. Bu ifadeler olayın kaza sonucu yaşandığına dikkat çekti.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Deniz Hanım Güllü tarafından olaydan yaklaşık üç ay önce işten çıkarıldı. Bazı medya organlarında ikili arasında dönemsel anlaşmazlıklar yaşandığı ve özellikle son zamanlarda aralarının bozuk olduğu öne sürüldü. Resmi makamlardan ve aileden bu iddiaların doğruluğuna dair net bir açıklama yapılmadı. Deniz Hanım’ın medyadaki beyanlarında aktif çalışma ilişkisi olmadığı, olay gecesi evde bulunmadığı ve tüm bilgileri Güllü’nün kızı üzerinden aktardığı anlaşılıyor. Şu anda Deniz Hanım’ın sanatçı ile iş ilişkisi sona erdi; Güllü'nün vefatı sonrası sahne ve organizasyonlarda yer almıyor. Kamuoyundaki tartışmalar ve iddialar henüz kesin şekilde doğrulanmadı.