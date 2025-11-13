Trendyol Süper Lig’de 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla 5. sıraya yerleşti.

Teknik direktörlüğünü Stanimir Stoilov’un yaptığı sarı-kırmızılı ekip, savunmada istikrarlı performansıyla da dikkat çekiyor. Göztepe, geride kalan haftalarda yalnızca 6 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu.

Gollerin büyük bölümü yabancılardan geldi

Göztepe’nin fileleri havalandırdığı 15 golün 13’ünü yabancı futbolcular attı. Yerli katkı ise yalnızca Efkan Bekiroğlu’nun 2 golüyle sınırlı kaldı.

Takımın gol dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Juan: 5 gol

Dennis: 2 gol

Rhaldney: 1 gol

Bokele: 1 gol

Sabra: 1 gol

Janderson: 1 gol

Olaitan: 1 gol

Emerson (takımdan ayrıldı): 1 gol

Takımın en golcüsü Juan

Sarı-kırmızılıların hücum hattında öne çıkan isim Juan oldu. Brezilyalı oyuncu attığı 5 golle hem takımın hem de ligin dikkat çeken forvetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Juan’ı Dennis 2 golle takip etti.

Asistlerde de yabancılar fark yarattı

Takımın hücum verimliliğine yalnızca goller değil, asistler de yansıdı. Göztepe bu sezon toplam 11 asist yaptı. Bu asistlerin 9’u yabancı futbolculardan geldi.

Asist dağılımı şu şekilde:

Janderson: 3 asist

Cherni: 2 asist

Rhaldney: 1 asist

Godoi: 1 asist

Heliton: 1 asist

Miroshi: 1 asist

Juan: 1 asist

Yerli oyuncular ise yalnızca Arda Okan ve Efkan Bekiroğlu ile 1’er asist katkısı sağladı.

Yabancılar hücumun omurgasını oluşturuyor

Hem gol hem de asist grafiği, Göztepe’nin bu sezon hücum hattında yabancı oyuncularına büyük ölçüde yaslandığını gösteriyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilerleyen haftalarında yerli oyuncularından da skor katkısı beklerken, mevcut performansıyla ilk 5 mücadelesinde iddialı şekilde yoluna devam ediyor.