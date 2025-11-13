Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, bu yıl 14-15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan etkinlikler, Gümüldür Atatürk Mahallesi Eski Köy Meydanı'nda konserler, şovlar, sergiler ve yarışmalarla vatandaşlara dolu dolu bir deneyim sunacak. Festivalin ana sanatçılarından biri ise ünlü şarkıcı Manuş Baba olacak.

Açılış cuma günü stantlarla yapılacak

Yoğun ve zengin bir içeriğe sahip olan Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, 14 Kasım Cuma günü stantların açılmasıyla başlayacak. İlk gün programında çocuklar için ayrılan özel oyun alanının yanı sıra, Gümüldür Halk Oyunları ekibinin performansı, çeşitli resim sergileri ve Lotus Ritim Grubu'nun gösterisi ile festival hareketliliği doruğa çıkacak. Gecenin finali ise Kings Of Klaros ve hemen ardından Melikjoy konserleri ile coşkulu bir kapanış yapacak.

Manuş Baba konseri festivalin zirvesi olacak

Festivalin ikinci günü, Cumartesi günü çocuk koşu yarışmasıyla başlayacak ve ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Programda ayrıca Gastro Şov ve Çok Canlı Şov gibi eğlenceli gösteriler ile Cumaovası Efeler Kültür Derneği’nin halk oyunları performansı yer alacak. Bu etkinliklerin ardından en iyi mandalina üreticileri ödüllendirilecek. Mustafa Karslıoğlu'nun sunuculuğunu üstleneceği günde, Erdoğan Özsaygılı konseri düzenlenecek. İkinci günün finali ve en çok beklenen etkinliği ise ünlü sanatçı Manuş Baba'nın vereceği büyük konser olacak.

Kapanış coşkusu Gözde Buldaş ile

Festivalin son günü olan Pazar günü, çocuk oyun alanındaki aktivitelerle başlayacak. Gün boyu sürecek Çok Canlı Şov, Gastro Şov ve Özdere Halk Oyunları Ekibi performansı gibi gösterilerin yanı sıra, çocuklar için özel olarak en iyi mandalina kostümü ve çılgın saç yarışmaları düzenlenecek. Akşam saatlerine doğru ise Kardeşler Muhabbeti ve Aforoz konserleri müzik ziyafeti sunacak. Üç günlük festival coşkusu, son dönemin yükselen yıldızlarından Gözde Buldaş konseriyle unutulmaz bir final yapacak.

Ulaşım kolaylığı ve bilgi alma imkanı

Menderes Belediyesi, festival alanına ulaşım konusunda vatandaşların zorluk yaşamaması için çeşitli kolaylıklar sağladı. Belediye, belediye önü, Menderes Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı, Görece Kim Market önü ve Özdere Hizmet Binası önü gibi noktalardan ücretsiz servisler kaldıracak. Toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar ise 776 veya 778 ESHOT hatları ile festival alanına ulaşım sağlayabilecek. Yarışmalara katılmak isteyenler festival alanındaki kayıt masalarına başvurabilecekken, genel bilgi almak isteyenler Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü 0232 700 00 00 numaralı hattan arayabilecek.

Başkan Çiçek: Mandalina ihracatını yükselteceğiz

Gelenekselleşen festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, etkinliğin Satsuma mandalinasını dünyaya tanıtacak önemli bir faaliyet olduğunu belirtti. Başkan Çiçek, festivali özellikle bölgedeki yerel üreticiye fayda sağlaması açısından önemsediklerini ifade etti. Mandalinanın sulu, ince kabuklu ve çekirdeksiz yapısıyla dünyanın en güzel mandalinalarından biri olduğunu vurgulayan Çiçek, "Mandalinamızı daha yüksek ihracat oranlarına ulaştırmak ve daha büyük değere yükseltmek için gerek üreticilerimizi gerek kooperatiflerimizi destekliyoruz," dedi. Başkan Çiçek, coşkuyu daha uzun zamana yaymak amacıyla festivali üç gün olarak planladıklarını belirterek, tüm vatandaşları bu büyük coşkuya katılmaya davet etti.