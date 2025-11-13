Trendyol Süper Lig’de 55 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yol alan Göztepe, puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, ligin en genç kadrosuna sahip takım olarak dikkat çekiyor.

Gençlik odaklı kadro, 24.8 yaş ortalamasıyla sahada

Sport Republic’in 2022 yılında Göztepe futbol şubesini devralmasının ardından, kulüp hem Türkiye’den hem de dünyadan genç oyunculara şans vererek geleceğe yatırım yapıyor. Bu sezon maçlara ilk 11’de çıkan oyuncuların yaş ortalaması 24.8 olarak kayıtlara geçti. İzmir ekibi, mali gücü yüksek rakipleri karşısında genç ağırlıklı kadrosuyla ligde mücadele ediyor.

Öne çıkan genç isimler

Göztepe’de Dennis 21, Arda Okan ve Taha 22, Juan ve Olaitan ise 23 yaşında. Sport Republic yönetimi, geçtiğimiz sezon 1. Lig’deyken 21 yaşında kadroya katılan Romulo’yu bu sezon başında 20+5 milyon Euro bedelle RB Leipzig’e satmıştı. Yönetim, önümüzdeki sezonlarda Dennis, Olaitan ve Juan gibi isimlerin performanslarıyla değerlerini artırarak transfer geliri elde etmeyi planlıyor.

Yatırımlar ve gelecek planları

Yaz transfer döneminde scout ekipleri tarafından takip edilen Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom gibi yabancı isimler, altyapıya kazandırıldı. Göztepe, hem genç kadroyu güçlendirmeye hem de oyuncuların değerini artırarak kulüp gelirine katkı sağlamaya devam ediyor.