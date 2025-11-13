Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla, şehir içi deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, okulların tatil olması nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Karşıyaka-Konak-Karşıyaka vapur hattında ek seferler düzenleme kararı aldı. Bu yoğunluğun yönetilmesi amacıyla hattaki gemi sayısı iki katına çıkarılarak vatandaşların mağdur olmaması hedefleniyor.

Gemi sayısı iki katına çıkarıldı, 11 ek sefer düzenlendi

İZDENİZ tarafından yapılan duyuruya göre, Karşıyaka-Konak hattında normalde hizmet veren 2 yolcu gemisi sayısı 4’e yükseltildi. Yapılan bu düzenleme ile şu ana kadar toplam 11 ek sefer gerçekleştirildi. Bu sayede, ara tatil döneminde iskelelerde yaşanması muhtemel yolcu birikiminin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yoğunluk süresince seferler devam edecek

İZDENİZ, ara tatil süresince iskelelerde oluşacak yoğunluk sürekli olarak göz önünde bulundurularak ek seferlerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti. Amaç, artan yolcu talebine dinamik bir şekilde yanıt vererek şehir içi ulaşımın aksamamasını sağlamak ve vatandaşlara rahat bir seyahat imkânı sunmaktır. İZDENİZ yetkilileri, duyurularını "iyi yolculuklar dileriz" temennisiyle sonlandırdı.