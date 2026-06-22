Son Mühür- İzmir siyaseti dün gece tarihinin en gerilimli saatlerinden birini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı binası, görevden alınan CHP İzmir eski il başkanı Çağatay Güç ile genel merkez tarafından atanan yeni yönetimin taraftarları arasında adeta bir savaş alanına döndü. İttirmeler, kilitli kapılar ve havada uçuşan ağır ithamlar eşliğinde gerçekleşen devir teslim, parti tabanında derin bir çatlağa yol açtı.

"Millet diz çökmez, sokak susmaz"

Görevden alınan eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gece yarısı yaşanan arbedenin video kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Yaşananları "Türkiye tarihine eklenecek bir utanç tablosu" olarak nitelendirilen Güç, sert ifadeler kullandı.

Genel merkezin atama kararını tanımadığını ima eden Güç, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Dün gece Türkiye tarihine bir utanç tablosu daha eklendi. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne butlan ekibinin atadığı kişi ve arkasında öfke ve nefret dolu bir ekiple girdi. Gecenin bir saatinde yapılan bu girişim ve bu görüntüler tarihin utanç tablosunda sonsuza dek yer alacak. Halkın iradesinin yok sayıldığı bu kara gün elbette ki unutulmayacaktır.

Biz halkın gönlündeki makamın sahibiyiz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde bu demokrasi mücadelesini kazanacak er geç milletimizi bu zulümden kurtaracağız. İnsanlıktan nasibini almayanlara halkımız seçim günü cevabını verecek.

Millet diz çökmez, sokak susmaz!

Geriye yalnızca direnenler ve ömrünü bu ülkeye, demokrasiye ve Cumhuriyet’e adayanlar kalır!"

"Kapıyı açmadılar, göğsüm ezildi"

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından il başkanlığı koltuğuna getirilen Utku Gümrükçü ise binaya ancak taraftarlarının fiziki müdahalesiyle girebildiğini söylemişti. Elinde çiçeği ve kravatıyla resmi bir devir teslim için geldiğini belirten Gümrükçü, kapıda barikatla karşılaştığını aktarmıştı.

Binaya girdikten sonra CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat ile görüşen Gümrükçü, uğradığı saldırıyı şu sözlerle anlatmıştı:

"Kapıyı bize açmadılar. Aşağıdan anahtarı istedik, anahtar cebinden çıktı. İçeri girmeye çalışırken arkadan bizim arkadaşlar, önden onlar ittirdi. Merdivenin başında duran eski başkan Çağatay Bey bana küfür etti. İçeri girerken bizi tartakladılar; kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi."

"Taşlar yerine oturacak"

Olayların büyümesi üzerine il binasına gelen CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve YDK Başkanı Mahir Polat, tarafları sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etmişti.

Sürecin mahkeme kararları ve atamalarla bu noktaya gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Deniz Yücel, "Böyle bir yöntemle yönetim atanmasından dolayı üzgünüm. Birbirinizi kırmayın, yarın pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Bu günleri aşacağız" demişti.

Mahir Polat ise partililere seslenerek içerideki kavganın dışarıya yaramayacağını hatırlatarak "Dışarıdakiler bizim rakibimiz değil, arkadaşlarımız. Bu partide taşlar yerine oturacak. Hep beraber iktidara yürüyeceğiz" diyerek yeni başkan Utku Gümrükçü’nün etrafında kenetlenme çağrısı yapmıştı.