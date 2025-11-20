Son Mühür- NBA'de bu sezon MVP rekabeti inanılmaz bir çekişmeye sahne olacak gibi görünüyor. Daha şimdiden Nicolo Jokic, Viktor Wembanyama gibi isimlerin öne çıktığı rekabette Alperen Şengün bir kez daha 'Ben de varım' dedirten bir performansda imza attı.

Cleveland Cavaliers'e konuk olan Houston Rockets sahadan 104-114'lük skorla galip ayrılan taraf oldu.

İstatistik kağıdını yine doldurdu...



38 dakika sahne alan Alperen Şengün karşılaşmayı 28 sayı, 7 assit, 11 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.



Houston'da Kevin Durant 20, Aaron Holiday 18, Jabari Smith Jr. 14, Reed Sheppard ve Amen Thompson 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

Cleveland altıncı kez mağlup...



Ev sahibi Clevland'da yılın savunmacısı ödülü sahibi Evan Mobley 18 sayı ve 6 ribaundluk performans sergiledi.

Cleveland'ın All Star oyuncusu Donovan Mitcehell 21 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, De'antre Hunter 25 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.

Houston üst üste beşinci galibiyetini alarak bu sezonki toplamda onuncu galibiyetine imza atarken Cleveland altıncı kez shadan boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.