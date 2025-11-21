Son Mühür- 2007–2010 yılları arasında yayımlanan Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yıllardır sakladığı iddiaları dile getirmişti.

Keskinci, çocuk yaşta rol aldığı dizinin setinde, isim vermeden Evrim Akın’ı işaret ederek fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söylemişti.

“Ailemizin dağılmasına sebep oldu”

Keskinci videonun devamında, anne ve babasının boşanma sürecinde yaşanan bir başka iddiayı da paylaşmıştı.

Genç oyuncu, babasının numarasının dizi setinde aracılık edilerek alındığını öne sürerek şunları söylemişti:

“Anneme gidip ‘kocanın numarasını ver, sizi barıştıracağım’ diyor. Babamın numarasını alıyor ve bu kadın benim üvey annem oluyor.

Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar.” Keskinci’nin açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Yıllar öncesine ait mesajlar ortaya çıktı

Keskinci’nin sözlerinin ardından, sosyal medyada Evrim Akın ile Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci’nin ilişki yaşadığı yönündeki iddialar yeniden tartışılmaya başladı.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan 2016, 2018 ve 2022 yılına ait mesajlar, ilişkinin yalnızca “3 yıldır sürdüğü” yönündeki açıklamaları tartışmaya açtı.

Evrim Akın cephesi iddiaları kesin bir dille reddetti

Asena Keskinci’nin iddialarının ardından Evrim Akın’ın avukatı Mertay Kuğay yazılı bir açıklama yaparak tüm suçlamaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bahsedilen olaylar afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Bu tür iddialar müvekkilimin özel hayatına saldırıdır.”

Kuğay ayrıca Akın ile Güray Keskinci’nin son 3 yıldır sürdürdüğü bir ilişki olduğunu doğruladı ve şöyle devam etti:

“Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumudur. Aksi yöndeki her türlü söylem için hukuki ve cezai başvuru haklarımız saklıdır.”