Son Mühür / Yağmur Daştan – Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 52’nci Komite seçimlerinde günlerdir süren kura tartışması nihayet sonuçlandı. Eşit oylar nedeniyle başlayan ve iki ayrı çekilişin farklı sonuç vermesiyle İl Seçim Kurulu'na taşınan seçimde, bugün üçüncü kez kura çekildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarihinde eşi benzerine nadir rastlanan süreçte yapılan üçüncü çekilişin sonucunda Dr. Ahmet Özken ile Barkomatik firması meclis üyeliğini kazandı.

Üçüncü kurada sonuç değişti

EBSO’nun 6 Ekim’de gerçekleştirilen organ seçimlerinde 52’nci Komite için kullanılan oyların eşit çıkması üzerine kura çekimine gidilmişti. İlk çekilişte Dr. Ahmet Özken’in adı çıkarken, itirazların ardından tekrarlanan kurada sonuç değişmişti.

Özken’in başvurusu üzerine Çiğli İlçe Seçim Kurulu ilk kurayı geçerli saymış, ancak İl Seçim Kurulu bu kararı kaldırarak yeniden kura çekilmesine hükmetmişti.

Özken ve Barkomatik meclise girdi

Bugün saat 16.30’da gerçekleştirilen üçüncü kurada Dr. Ahmet Özken ile Barkomatik firması EBSO meclis üyeliğini kazandı. Seçim sürecine ilişkin tutanakların düzenlenmesinin ardından işlemlerin tamamlanması bekleniyor.