Göztepe hentbolda Manisa’ya kaybetti!
Göztepe hentbolda Manisa’ya kaybetti!
İçeriği Görüntüle

Son Mühür / Yağmur Daştan – Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 52’nci Komite seçimlerinde günlerdir süren kura tartışması nihayet sonuçlandı. Eşit oylar nedeniyle başlayan ve iki ayrı çekilişin farklı sonuç vermesiyle İl Seçim Kurulu'na taşınan seçimde, bugün üçüncü kez kura çekildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarihinde eşi benzerine nadir rastlanan süreçte yapılan üçüncü çekilişin sonucunda Dr. Ahmet Özken ile Barkomatik firması meclis üyeliğini kazandı.

TOBB tarihinde böylesi görülmedi! EBSO’da aynı seçim için üçüncü kura
TOBB tarihinde böylesi görülmedi! EBSO’da aynı seçim için üçüncü kura
İçeriği Görüntüle

EBSO Yazılım Komitesi'nde kura bilmecesi büyüyor... Gözler, İl Seçim Kurulu'nun vereceği kararda!
EBSO Yazılım Komitesi'nde kura bilmecesi büyüyor... Gözler, İl Seçim Kurulu'nun vereceği kararda!
İçeriği Görüntüle

Üçüncü kurada sonuç değişti

EBSO’nun 6 Ekim’de gerçekleştirilen organ seçimlerinde 52’nci Komite için kullanılan oyların eşit çıkması üzerine kura çekimine gidilmişti. İlk çekilişte Dr. Ahmet Özken’in adı çıkarken, itirazların ardından tekrarlanan kurada sonuç değişmişti.

Ebso Ahmet Özken-1

Özken’in başvurusu üzerine Çiğli İlçe Seçim Kurulu ilk kurayı geçerli saymış, ancak İl Seçim Kurulu bu kararı kaldırarak yeniden kura çekilmesine hükmetmişti.

Özken ve Barkomatik meclise girdi

Bugün saat 16.30’da gerçekleştirilen üçüncü kurada Dr. Ahmet Özken ile Barkomatik firması EBSO meclis üyeliğini kazandı. Seçim sürecine ilişkin tutanakların düzenlenmesinin ardından işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

Muhabir: Yağmur Daştan