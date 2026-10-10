İzmir’de Azim Çelik İnşaat’ın konut projelerine ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirket yetkilileri ve çalışanlarından Mustafa Kenan Aytekin tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, 55 müştekinin toplam 155 milyon lira tutarında mağduriyet yaşadığı tespit edildi. Dosyadaki incelemelerde, konut satışları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere ilişkin dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

Aynı konutlar birden fazla kişiye satıldı

Soruşturmanın öne çıkan ayrıntılarından biri, aynı taşınmazların birden fazla kişiye satılması oldu. Yapılan incelemelerde 14 müştekiye aynı taşınmazların birden fazla kez satıldığı belirlendi.

Dosyaya yansıyan tespitlere göre, diğer müşterilere taahhüt edilen konutların bir bölümü belirtilen sürelerde tamamlanarak teslim edilmedi. Teslim edilen bazı konutlarda ise satış bedelinin tamamı ödenmesine rağmen taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı kaydedildi.

Bu tespitler doğrultusunda şirket yetkilileri ve satış sürecinde görev alan çalışanlar hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın, mağduriyet iddialarına konu olan satışların ve bu işlemlerdeki sorumlulukların ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Şirket yetkilileri havalimanında yakalandı

Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri Mustafa Kenan Aytekin (46) ile B.A. (33) hakkında yürütülen işlemlerde, iki şüphelinin 10 Temmuz 2026’da Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına çıktığı belirlendi.

İki şüpheli, 8 Ekim 2026’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıkları sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şirkette satış danışmanı olarak çalıştıkları belirlenen U.K. (40) ve G.K. (39) de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheliden Mustafa Kenan Aytekin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 araç ve 40 taşınmaza el konuldu

Soruşturmada yalnızca şüphelilere yönelik adli işlemlerle sınırlı kalınmadı. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 araç ve 40 taşınmaza el konuldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında toplam 20 şüphelinin tespit edildiği, dört kişinin gözaltına alındığı ve yedi şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirilmişti.

Soruşturmanın, iddia edilen eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların belirlenmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Şirket konkordato sürecindeydi

Azim Çelik İnşaat, soruşturma öncesinde de İzmir’deki konut projelerine ilişkin mağduriyet iddiaları ve mali durumu nedeniyle gündeme gelmişti. Şirketin başvurusu üzerine İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verilmiş ve şirketin malvarlığının korunmasına yönelik tedbirler uygulanmıştı.

Şirket yönetimi, konkordato başvurusunun finansal yapının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapıldığını açıklamış; devam eden projelerin tamamlanmasını ve alacaklılara ödeme yapılmasını öncelikli hedefleri arasında göstermişti.

Şirketin konkordato dosyasında bir sonraki duruşmanın 29 Aralık 2026’da yapılması bekleniyor. Nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında ise tutuklama ve el koyma işlemlerinin ardından adli süreç devam ediyor.