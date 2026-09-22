SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı teşkilatında dikkat çeken disiplin soruşturmasında karar çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, kendisine tevzi edilen dosyalar kapsamındaki taraf kadınların ad, soyad ve doğum tarihi gibi kişisel verilerini sivil bir arkadaşıyla paylaştığı ve başka bir soruşturma dosyasına müdahale etmeye çalıştığı tespit edilen Cumhuriyet Savcısı H.A.’yı meslekten ihraç etti. Daha önce Denizli’de görev yapan ve son olarak Gaziantep Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı belirtilen H.A. hakkında yürütülen sürecin detayları ortaya çıktı.

Dijital Materyallere El Kondu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında yürütülen kişisel suç soruşturması neticesinde; H.A.’nın ikametgâhında, aracında, üzerinde ve Denizli Adliyesi’ndeki odasında arama yapılarak dijital materyallerine el konuldu.

Kadınların Kişisel Bilgileri Sivil Arkadaşıyla Paylaşıldı

Hazırlanan inceleme raporlarında, H.A.’nın Denizli’de görev yaptığı dönemde kendisine tevzi edilen bazı soruşturma dosyalarındaki bilgileri sivil bir arkadaşına aktardığı belirlendi. Paylaşılan bilgiler arasında, dosyalarda taraf olan bazı kadınların ad-soyad ve doğum tarihi gibi kişisel verileri ile olaylara ilişkin detayların yer aldığı kaydedildi.

Başka Bir Soruşturmaya Müdahale Girişimi

Disiplin dosyasına yansıyan bir diğer husus ise Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki bir soruşturma oldu. H.A.’nın yakın çevresindeki birinin kardeşini ilgilendiren dosya nedeniyle soruşturmayı yürüten savcıyla iletişim kurarak dosyayla ilgilenmesini istediği ve ilgili savcının telefon numarasını arkadaşına verdiği tespit edildi.

Tüm bu bulgular ışığında HSK İkinci Dairesi, 2802 sayılı Kanun'un 69’uncu maddesinin son fıkrası kapsamında H.A.’nın meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verdi. Daha önce uygulanan tedbiren görevden uzaklaştırma tedbirinin ise karar kesinleşinceye kadar devam etmesine hükmedildi.

