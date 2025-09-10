Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasıyla birlikte, öğrencilere yönelik siber dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, gençlerin burs arayışını fırsat bilen dolandırıcıların, sahte web siteleri ve sosyal medya reklamları aracılığıyla tuzak kurduğunu belirtiyor. Dolandırıcıların, özellikle popüler vakıf ve dernekleri birebir taklit ederek öğrencileri yanıltmaya çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Kırık, bu yolla elde edilen kişisel verilerin ve açtırılan banka hesaplarının yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığına dikkat çekiyor.

Açılan hesaplar yasa dışı bahis ve kumarda kullanılıyor

Uzman, burs başvurusu adı altında öğrencilerden kimlik fotoğrafları ve yeni bir banka hesabı açmalarını isteyen dolandırıcıların yöntemini detaylıca anlattı. Öğrencilere düzenli burs ödemesi yapılacağı vaat edilse de, açılan bu hesapların kontrolü tamamen dolandırıcıların eline geçiyor. Prof. Dr. Kırık, "Bu hesaplar, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanması için kullanılıyor," diyerek öğrencilerin farkında olmadan suç zincirinin bir parçası haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Bu durum, öğrencilerin adlarının ciddi suçlara karışması ve hukuki süreçlerle karşı karşıya kalması gibi riskler taşıyor.

Sponsorlu reklamlar ve şüpheli uzantılar

Dolandırıcıların, hedef kitle olan 18-19 yaş grubundaki gençlere ulaşmak için sosyal medyada sponsorlu reklamlar kullandığını belirten Prof. Dr. Kırık, bu yöntemle sahte sitelerin arama motorlarında üst sıralara çıkarıldığını ifade etti. Öğrencilerin bu sitelerin güvenilir olduğunu düşünerek tüm kişisel bilgilerini paylaştığını, ardından da WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarına yönlendirilerek kontrol altına alındığını dile getirdi. Güvenilir bir burs sitesini tanımanın en basit yolunun site uzantısına bakmak olduğunu söyleyen Kırık, "Gerçek vakıf ve dernek sitelerinin uzantıları genellikle '.org.tr' veya '.com.tr' şeklinde olur," diyerek öğrencileri uyardı. Ayrıca, burs başvurusu için hiçbir resmi kurumun ücret talep etmeyeceğini ve kişisel bilgileri isteyen sitelere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hukuki başvuru hayati önem taşıyor

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür dolandırıcılık mağduru olan öğrencilerin vakum kaybetmeden adli makamlara başvurması gerektiğini hatırlattı. Kişisel verilerin dolandırıcıların eline geçmesinin, mağdurların adına her türlü yasal olmayan işlemin yapılabilmesine olanak sağladığını belirtti. En ufak bir şüphede bile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyleyen uzman, aksi halde öğrencilerin sadece burs umutlarını kaybetmekle kalmayıp, özgürlüklerini de riske atabilecekleri konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan gençlerin, yaşadıkları mağduriyeti ilgili mercilere bildirerek olası büyük sorunların önüne geçebileceği vurgulandı.