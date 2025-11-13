Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabına bugün erişim engeli getirilmişti. Erişim engeli getirilmesine pek çok siyasi isimden tepki gelirken, bir tepki de CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi.

"Sıra da ne var?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi kararıyla kurulan “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabına erişim engeli getirilmesi bir taraftan yaşadığımız yargı tacizi ve terörünü, bir taraftan da Ekrem İmamoğlu isminden ne kadar korktuklarını gösteriyor... Ahmak davası açtınız, siyaset yasağı istediniz, diplomasını iptal ettiniz, Silivri Zindanına gönderdiniz, şahsi sosyal medya hesaplarını engellediniz, şimdi de Cumhurbaşkanlığı aday ofisine engel getiriyorsunuz…

Sıra da ne var? Ne yaparsanız yapın, her suçlamanız, her iftiranız, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne kast eden her adımınızın ardından Sn. İmamoğlu'na halkın desteği daha da artıyor. İmamoğlu'nun fotoğrafına yasak getirdiler, toplu taşımada videoları izlenmesin diye engel koydular, sosyal medya hesaplarını erişime kapattılar. Ama sesinin duyulmasına engel olamadılar. İmamoğlu yalnız değil çünkü halk doğrunun ve haklının yanında..." ifadelerini kullandı.