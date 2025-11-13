TSK'ya ait askeri kargo uçağı Türkiye'ye gelmek üzereyken Gürcistan'da düşmüştü. Düşen uçakta 20 askerimiz şehit olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özel, milli yas talebini dile getirdi.

"3 günlük milli yas ilan etmesini..."

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gürcistan’da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acılı ailesine Büyükçekmece’de taziye ziyaretinde bulunduk.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye büyük bir yastadır.

Sayın Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum." ifadelerini kullandı.