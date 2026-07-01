Son Mühür / Osman Günden - CHP bünyesinde yaşanan çift başlılık tartışmaları medya dünyasında da yeni bir polemiğe yol açtı. Katıldığı Gündem Masası programında konuyu değerlendiren usta gazeteci Hasan Çölmekçi, yargı kararlarına göre partinin başında hukuken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunması gerektiği yönünde kararlar olmasına rağmen bazı yayın organlarının Özgür Özel’i hala "seçilmiş genel başkan" olarak sunmasını eleştirdi. Çölmekçi, özellikle İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) yayın organında yer alan bir haberde bu sıfata yer verilmesine ateş püskürdü.

Çölmekçi, “Siz bir partinin ya da bir grubun yayın organı değilsiniz!'' dedi ve Cemiyeti mahkeme kararına rağmen CHP içinde taraf olmakla suçladı.

Hasan Çölmekçi'nin İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne yönelik eleştirileri şöyle:

"Zaten mahkeme bu yönde karar verdi. 'Siz bu işi yaptığınız için eski yönetimin tekrar devam etmesini istiyoruz' kararı çıktı mahkemeden. Bu, mahkeme kararıyla tespit edilmiş bir durumdur; biz burada bunu söylüyoruz. Şimdi sen bakıyorsun, her tarafta 'seçilmiş' yazıyor. Hatta bizim Gazeteciler Cemiyeti’nin bile 'seçilmiş genel başkan' diye yazmasına ben şaşırdım. Yani sen direkt taraf oluyorsun. CHP’yi tuttuğun ayrı bir şey, bir de sen artık CHP’nin içinde taraf olmaya başladın; ben buna da kızdım.''

''CHP'yi desteklediğin yetmezmiş gibi...''

''Sen gazeteciler cemiyetisin; sen bir partinin, bir kişinin ya da bir grubun yayın organı değilsin. Yani şu anki durum her şeyiyle, mahkemesiyle, kayıtlarıyla ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne geçiyor orada? Manisa Milletvekili, bitti bu kadar. Şimdi bu durumu yok sayıp 'seçilmiş' diyen Gazeteciler Cemiyeti’ni ben burada eleştiriyorum. Bu şekilde davranarak ne anlama getiriyorsun? CHP’nin içinde parçalanmış bir grubu destekliyoruz imajı veriyorsun. CHP’yi desteklediğin yetmezmiş gibi, bir de CHP’nin içindekileri destekliyorsun; bu yanlış bir şey.''

''Sen Sözcü, Halk TV, Nefes Gazetesi değilsin...''

''Şimdi sen Sözcü Gazetesi olabilirsin, Halk TV olabilirsin, Nefes Gazetesi olabilirsin... Onlar belirli bir tarafı tuttuğu için tabii ki Kılıçdaroğlu’nu programa çıkardıkları zaman Özgür Özel’e soramayacakları soruları soruyorlar, işte bunu görüyorsun. Ama sen, adı üstünde, Gazeteciler Cemiyeti’nin gazetesisin. Ve bu gazeteyi kurarken '6 ayda bir genel yayın yönetmeni değişecek, bu gazetede işsiz gazetecilere bir nefes aldırılacak, orada maaş verilecek' denmişti. Cemiyetimle ilgili yaşanan bu gelişmelerden ve bu taraflı tutumdan rahatsızım."''