Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu geri dönmüş, Özgür Özel'in ise genel başkanlığı resmiyette düşürülmüştü. Yaşananların ardından parti içinde tartışmalar sürerken; kararın ardından Özel ikinci kez İzmir'e geldi. İzmir ziyaretinde Küçük Menderes Havzası'ndaki ilçelerde bir dizi ziyarette bulunacak Özel, günün sonunda ise MYK kararıyla görevden alınan önceki CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni çalışma ofisinin açılışını gerçekleştirecek.

Özel'i İzmir ziyaretinde havalimanında karşılayan eski il başkanı Güç, “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’i, 29 Haziran Pazartesi günü İzmir’de gerçekleştireceği büyük buluşma öncesi havaalanında karşıladık. İzmir örgütü olarak birlik ve dayanışma içinde, halkımızla omuz omuza mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımızın kentimizde gerçekleştireceği programlarda hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

İşte, Özel’in dolu oldu İzmir programı

Özel’in İzmir’deki ilk durağı Bayındır olacak. Bayındır’da sabah saat 09.30 ila 10.30’da BAYÇİKOOP Çiçek ve Kadın Kooperatifi bünyesinde düzenlenecek kahvaltı programına katıldı. Özel buradaki programda yoğun ilgiyle karşılaştı. Özel'i sarılarak karşılayan Bayındırlılar, "Başkanım yanındayız" mesajı verdi. Bir vatandaş "Öldüm senin için, 4 kilo vermişsin" derken bir diğer vatandaş ise "Bütün gün senin için ağlıyorum" diye konuştu.

Daha sonra Özel, BAYÇİKOOP Çiçek ve Kadın Kooperatifi'ndeki üyelerle kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Özel’e programında CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Ednan Arslan, Gökçe Gökçen, Seda Kaya Ösen, Yüksel Taşkın ve MYK kararıyla görevden alınan CHP eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç eşlik ediyor.

Özel, Bayındır'daki programının ardından Ödemiş’e geçecek. Özel, saat 11.00 ve 12.30 saatleri arasında halka seslenecek.

Kiraz, Beydağ ve Tire’de devam edecek

Ödemiş’in ardından saat 13.00 ila 14.00 arası Kiraz’da esnaf ziyareti gerçekleştirmesi planlanan Özel sonrasında 14.30 ila 15.30’da Beydağ ilçesinde köy kahvesi ziyareti yapacak.

Özel’in Küçük Menderes’teki son durağı ise Tire olacak. Özel, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nu makamında ziyaret edecek.

Akşam üstü merkeze gelecek!

Özgür Özel, akşam saatlerinde kent merkezine doğru hareket edecek. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda saat 18.00 ila 18.30’da partililer tarafından karşılanması planlanan Özel, Gündoğdu Meydanı’ndan başlayarak Çağatay Güç tarafından yeni tutulan ofise doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Özel’in saat 20.00’de İzmir’den ayrılması planlanıyor.