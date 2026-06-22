Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yarın TBMM’de grup toplantısı gerçekleştirmesini eleştirerek, Son Mühür’e açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Rıfat Nalbantoğlu: Özgür Özel ve arkadaşlarında CHP kültürü olduğuna inanmıyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye ‘Bu hafta grup toplantısı yapmuyoruz’ şeklinde bir yazı gönderdiği açıklayan ve Özgür Özel ile arkadaşlarının parti kültüründen uzak olduğunu vurgulayan Rıfat Nalbantoğlu, “Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla TBMM başkanlığına giden ‘bu hafta grup toplantısı yapmıyoruz’ şeklinde giden bir yazı var. Tüzük, yönetmelik hepsinin ötesinde bu bir parti ahlakı ve kültürüyle ilgili bir sorundur. Ben, Özgür Özel ve arkadaşlarında CHP kültürü olduğuna inanmıyorum, ben böyle yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“Yaşananlar Kurtulmuş’un yönetim anlayışından kaynaklanıyor”

Son olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AK Partili Numan Kurtulmuş’un yönetim anlayışına da eleştiriler yönelten CHP’li Nalbantoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Burada söz konusu probleme neden olan iki tane parametre ortaya çıkıyor bir Numan Kurtulmuş’un yönetim anlayışı probleme birazda bu neden oluyor, iki Özgür Özel’in ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi’nin parti kültüründen uzak olmaları”