Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan özelleştirme kapsamındaki bir taşınmaz için hazırlanmış olan imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddedildiği öğrenildi. Karar çerçevesinde bölgede planlanan lojistik tesis projesinin önündeki önemli bir süreç daha noktalanmış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı!

20 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11467 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan özelleştirme kapsamındaki taşınmaza ilişkin imar planı sürecini ele alıyor.

Karar çerçevesinde, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan ve özelleştirme kapsam ile programında yer alan Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki 231 ada 16 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan plan değişikliklerine yönelik askı sürecinde yapılan itirazlar ele alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda tüm itirazların reddedilmesine hükmedildi.

Lojistik Tesis Alanı olarak planlanıyor!

Bahse konu olan taşınmaz için önceden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan imar planı değişiklikleri, 26 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaydan geçmişti.

Plan çerçevesinde taşınmaza "Lojistik Tesis Alanı" ve "Yol" kullanım kararları getirilmiş oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte bölgede emsal değeri 1.00 ve maksimum yapı yüksekliği 9,50 metre olacak şekilde lojistik tesis yatırımlarının önü açıldı.

Özelleştirme İdaresi'ne yetki!

Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde, plan değişikliği kapsamındaki işlemlerin yürütülmesi ve kararın uygulanması konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verildi.

Kritik adım!

Kararın devamında Bayındır'ın Zeytinova Mahallesi'nde yer alan taşınmaz üstünde lojistik tesis planlamasının hukuki ve idari sürecinde önemli bir aşama daha geride kalmış oldu.