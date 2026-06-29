Son Mühür- İzmir'in dört bir yanında sabah akşam demeden yürütülen asfalt çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yerinde inceledi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri tarafından Konak Toros Caddesi ile Karşıyaka’da Örnekköy ve Zübeyde Hanım mahallelerini bağlayan 7532. Sokak’taki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu eşlik etti.

"Kan ter içinde emek veriyorlar"

Sahada emek veren tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bu caddede bir süredir doğalgaz, temiz su ve yağmur suyu çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar tamamlandı ve bir miktar zaman aldı. Şimdi üst kaplamayı yapıyoruz. Toros Caddesi, birkaç mahallemizin kullandığı önemli ana arterlerden biri.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimine geçildi. 40 dereceye yakın bir sıcaklık var. Burada çalışan arkadaşlarımız sabaha kadar mesai yapmaya devam edecek. Belediyemizin tüm çalışanları, 24 saat boyunca şehrin her türlü sorununu çözmek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Kan ter içinde emek veriyorlar. Bu arkadaşlarımıza minnettarım; gerçekten haklarını ödeyemeyiz diye düşünüyorum. Bunun İzmir halkı tarafından da bilinmesini çok önemsiyorum. Çok ince ve hassas bir iş yapıyorlar; ciddi deneyim gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

"25 ayrı yerde çalışma yürütüküyor"

İzmir'de 25 ayrı yerde çalışma sürdürüldüğünü ifade eden Tugay, “Şu an İzmir’in farklı noktalarında 25 ayrı yerde çalışma yürütülüyor. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede vatandaşlarımızın genel şikâyetlerini azaltacak bir noktaya geleceğiz. Sabırları için mahallelerimize, destekleri için muhtarlarımıza ve en önemlisi emek veren belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Başkanımızın gelmesi bize ayrıca motivasyon ve güç verdi”

Saygı Mahallesi Muhtarı Ender Eren, çalışmaların üç mahallede yaşamı kolaylaştırdığını belirterek, “Bu cadde, Toros Meydanı, Mehmet Akif, Ulubatlı ve Saygı mahallelerinin kesişim noktası.

Üç muhtarımız da süreci yakından takip ediyor. Yaklaşık bir yıl önce kurumların kazı çalışmaları vardı ve bu durum vatandaşlarımızı zorlamıştı. Sağ olsun Cemil Başkanımızın talimatları ve ekiplerin çalışmasıyla her taraf yenilendi. Hizmetler devam edecek. Başkanımızın gelmesi bize ayrıca motivasyon ve güç verdi” diye konuştu.

"Ekipler çok güzel çalışıyor"

Mahalle esnafı Önder Demirtaş, “Burada yıllardır esnafız. Ekipler çok güzel çalışıyor. Hızlı, saygılı ve düzenli bir şekilde işlerini yaptılar. Biz de çok mutlu olduk. En azından tozdan ve kirlilikten kurtulduk, memnunuz. Burada ciddi bir ihtiyaç vardı, giderildi ve giderilmeye de devam ediyor” dedi.