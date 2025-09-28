Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketlerde suç örgütü kurulduğu öne sürüldü. İddialara göre, örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı yapıldı, kaynağı belirsiz gelirler şirket hesaplarına aktarıldı. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü faaliyetler yürütüldüğü belirtildi.

10 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İlk aşamada 6 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

Tutuklamalar ve adli kontrol kararları

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Holding yöneticilerinden Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na gönderdi. Böylece soruşturma süreci İstanbul’da yürütülmeye başlandı.

Kemal Can hakkında tutuklama kararı

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Can, savcılıktaki sorgusunun ardından,

“suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”,

“malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek”

suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek Kemal Can’ın tutuklanmasına karar verdi.