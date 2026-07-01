Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yaşanan ödeme krizi, yapılan kısmi ödemelere rağmen devam ediyor. İzBB’nin iştirak şirketleri İZELMAN, İZENERJİ, İZDOĞA, İZULAŞ, İZBETON şirketlerinde çalışan işçilerin alacak tablosu netleşti.

3 ayın ikramiyesi hesaplarda değil

İZENERJİ şirketinde çalışan işçiler için daha önce yapılan protokol kapsamında geriye dönük alacaklarının 3. taksit ödemesi gerçekleştirildiği öğrenildi. Ancak yapılan ödemeye rağmen kriz tamamen çözülmedi. Tahmini verilere göre, önümüzdeki 4. ödeme döneminde hala alacağını bekleyen yaklaşık 4 bin 500 işçi bulunduğu belirtildi. İZENERJİ şirketinde geriye dönük alacaklarının yanı sıra Mart, Nisan ve Mayıs ayı ikramiyeleri henüz hesaplara yatırılmadığı öğrenildi.

ESHOT şoförlerinin alacağı 350 bin TL’yi buldu

Krizin ağır faturası ise İZELMAN bünyesinde, özellikle ESHOT’ta görev yapan otobüs şoförlerine kesildi. İZELMAN bünyesinde görev yapan işçilerin aylardır biriken mesai yükü bulunduğu de öne sürüldü. İşçilerin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları olmak üzere tam 5 aylık mesai alacağı olduğu belirtildi. Bu alacak kalemleri arasında özellikle ESHOT bünyesinde çalışan otobüs şoförlerinin mağduriyeti öne çıkıyor. Şoförlerin içeride biriken mesai alacaklarının 300 ile 350 bin TL arasında olduğu öne sürüldü.