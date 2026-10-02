Bulls Portföy, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 30 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında tasfiye sürecine alınan fonların varlıklarının Ziraat Bankası’na devredildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, devir işlemlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

SPK’nın 64/1770 sayılı kararıyla tasfiye işlemlerinin hangi sırayla yürütüleceği de belirlendi. Buna göre süreç, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlayacak. Ardından yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona doğru ilerleyecek.

Fon varlıkları nakde dönüştürülecek

Bulls Portföy açıklamasında, tasfiye kapsamındaki fonların varlıklarının nakde dönüştürülmesi işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından yürütüleceği bildirildi. Bu aşamada fon portföylerindeki varlıkların tasfiye edilmesi ve yatırımcı hesaplarına aktarılacak tutarların belirlenmesi önem taşıyor.

Şirketin duyurusunda devir işlemlerinin tamamlandığı ifade edilse de yatırımcı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin kesin bir takvim açıklanmadı. Dolayısıyla varlıkların bankaya devredilmiş olması, ödemelerin tüm yatırımcılar için aynı anda başlayacağı anlamına gelmiyor.

İşleme kapatılan fonlar yeniden açılabilecek

SPK kararında, tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül 2026 tarihli kararlar doğrultusunda alım satıma kapatılan bazı fonların yeniden işleme açılabilmesine de olanak tanındı. Bu fonların hangi tarihte açılacağı ve alım satım koşulları; portföy yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınarak belirlenecek.

Tasfiye dışında kalan bazı fonların, tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden yeniden işleme açılması da mümkün olabilecek. Ancak bu uygulama bütün fonlar için otomatik bir açılış anlamına gelmiyor.

Bulls Portföy’de devir işlemlerinin tamamlanması, tasfiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösterirken yatırımcıların gözü, fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve ödemelere ilişkin yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.