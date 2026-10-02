Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayımlanan kritik istihdam raporları ve işsizlik rakamları, küresel emtia piyasalarında büyük bir hareketliliğin fitilini ateşledi. Özellikle iş gücündeki yavaşlama sinyallerinin belirginleşmesi, güvenli liman arayışındaki yatırımcıları hızla değerli metallere yönlendirirken varlık fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim hız kazandı.

ABD İSTİHDAM VERİSİ SONRASI GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Eylül ayı itibarıyla Amerika'daki tarım dışı istihdam rakamları 29 bin seviyesinde artış göstererek piyasa uzmanlarının beklentilerinin oldukça uzağında kaldı. Aynı dönem zarfında ülkedeki işsizlik oranının yüzde 4,2 bandına tırmanması, Amerikan ekonomisindeki soğuma emarelerini tescilledi. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde uluslararası piyasalarda ons altın veri açıklandığı an itibarıyla 4.225 dolar direncini test etti ve şu sıralar 4.221 dolar civarında işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 6.673 TL rakamından el değiştiriyor. Öte taraftan ABD Hazine tahvillerindeki faiz yükselişleri, kıymetli metalin daha sert rekorlar kırmasını şimdilik dizginleyen temel etken olarak öne çıkıyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VE ORTA DOĞU GERİLİMİ FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Ortaya çıkan son makroekonomik tablo, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda daha rahat faiz indirimine gidebileceği yönündeki senaryoları ağırlıklandırdı. Getirisi olmayan varlıklar statüsündeki altının yatırım cazibesi, faiz oranlarının düşme ihtimaliyle orantılı olarak artış gösterdi. Para politikalarındaki bu gevşeme beklentilerine ek olarak, Amerikan yönetiminin Orta Doğu coğrafyasına ilave askeri birlik sevk etme stratejisi jeopolitik tansiyonu yukarı taşıdı. Çatışma bölgelerindeki hareketliliğin küresel çapta yeni bir enflasyon dalgası yaratma riski, piyasalardaki korumacı alımları tetiklemeyi sürdürüyor.

YATIRIM BANKALARININ 2026 YIL SONU VE 2027 ALTIN TAHMİNLERİ NELER?

Dünya Altın Konseyi raporlarına göre, sadece Ağustos ayında altın endeksli borsa yatırım fonlarına (ETF) toplam 18 milyar dolarlık devasa bir para girişi gerçekleşti. Bu durum, toplam fiziki varlıkları 121 ton büyüterek 4.189 ton ile tüm zamanların en yüksek rekoruna ulaştırdı. Fiyatlamaların geleceğine dair dev kurumların 2026 dördüncü çeyrek beklenti ortalaması 4.416,67 dolar, medyanı ise 4.450 dolar olarak hesaplandı. Kurumların bireysel hedefleri ise şöyle listeleniyor:

ING: Analistlerin 2026 yılı son çeyreği için ons hedefi 4.150 dolar olarak açıklandı.

Morgan Stanley: Uzmanlar içinde bulunduğumuz yılın dördüncü çeyreği için 4.450 dolar seviyesini işaret ederken; 2027 yılı söz konusu olduğunda fiyatların 5.000 dolar barajını aşabileceği senaryosunu gündemde tutuyor.

Standard Chartered: Kurumun yıl sonu öngörüsü 4.650 dolar seviyesinde bulunuyor. Banka uzmanlarına göre altın ile reel faizler arasındaki tarihi zıtlaşma artık gücünü yitiriyor. Ülkelerin merkez bankası bazındaki dev alımları ve Amerikan dolarından kaçış hamleleri fiyatları desteklerken; dolar endeksinin kısa vadede aşırı güçlenmesi ihtimali en büyük engel olarak gösteriliyor.