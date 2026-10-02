Son Mühür- Fon krizinin gölgesinde sıkıntılı günler geçiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu kez kayıplarının bir bölümünü telafi eden bir performans sergiledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 301,86 puan artış ve yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi yüzde 2.54 oranında yükselirken Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.19'luk artışla 12.271,92 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

KOBİ'lerin finans ihtiyacına daha rahat ulaşması için harekete geçen TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikler kapsamında KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5’e yükseltildiğini, Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürüldüğünü duyurdu.



Küresel piyasalarda endişeli hava dağılmadı...



Hürmüz Boğazı kaynaklı gerilimde tansiyonu bir kez daha yükselten bir saldırı haberi geldi. İran'ın Fars Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2,5 milyon varil kapasiteli bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçiş yaparken Umman kıyılarının 8 kilometre açığında vurulduğunu ve yanmakta olduğunu bildirdi.



Asya borsaları Güney Kore hariç negatif...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1.10, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD tahvil faizlerinin 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından hızla geri çekilen ons altın 4 bin 193 dolardan,

gram altın 6 bin 809 liradan,

gümüş 61.38 dolardan,

yeniden 100 doların üzerine tırmanan Brent petrol 102.19 dolardan ve yukarı yönlü hareketenen Bitcoin 85 bin 978 dolardan işlem görüyor.