Yaz aylarında 47 derece ile son 96 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana’da sonbahara girilmesine rağmen bir türlü hava sıcaklığı istenilen seviyeye düşmedi. Üstelik yağmur da çok az yağdı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 30 derece civarında seyrediyor.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın gölgede 29 derece olacağı öğrenildi

Bugün de yine meteoroloji verilerine göre sıcaklığın gölgede 29 derece olacağı öğrenildi. Adana sabahları biraz serin olsa da saat 10.00’dan sonra soğuk hava yerini sıcak bir havaya bırakıyor. Meteorolojiye göre hafta sonuna kadar sıcaklık 30 derece seviyelerinde seyredecek. Dün de meteorolojinin verilerine göre Türkiye’nin en sıcak 10 noktası arasına Adana’nın Feke ilçesi 32 derece ile, Seyhan 31.5 ile, Yüreğir 31.4 ile İmamoğlu ise 30.8 derece ile girdi.

Havalar son bir haftadır sıcak geçiyor

Meteoroloji verilerine göre Adana’nın kuzeyinde yer alan ve serinliği ile bilinen Feke ilçesinde havalar son bir haftadır sıcak geçiyor. Feke bir haftada çoğu zaman Türkiye’nin en sıcak noktası oldu. Dün de Feke’de sıcaklık 32 derece olarak ölçüldü. Bugünde sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor.