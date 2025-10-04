Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 22. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı, saat 13.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programı, Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu’nun sunumuyla başladı.

Genç milliyetçilere sorumluluk çağrısı

Topçu, konuşmasında gençler ve milliyetçi aydınlara önemli görevler düştüğünü vurguladı. Dünyayı ve insanlığı doğru şekilde tanımanın, yorumlamanın ve kucaklamanın sorumluluğunun genç nesilde olduğunu belirtti.

Siyasetin önceliği Türkiye

Topçu, siyaset ve siyasi hedeflerin öncelikle Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerektiğini dile getirdi. Ülkenin sorunlarının çözümünde küçük başarılara aşırı sevinç gösterilmemesi, büyük sorunların göz ardı edilmemesi ve geçici başarısızlıklardan felaket senaryoları çıkarılmaması gerektiğini kaydetti.

Hedef: Güçlü ve insan odaklı devlet

Konuşmasında devletin güçlü ve aynı zamanda insan odaklı bir anlayışla inşa edilmesinin önemine değinen Topçu, siyasetin milletin huzur ve refahını temin etmeye yönelik politikalar geliştirme üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı.